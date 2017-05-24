酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩

路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团(2369.HK)称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。

据周二晚间公告，核数师对三笔预付款的交易性质持有疑问或查询。第一笔关乎于2016年8-9月向代理人支付两项总共1.2亿美元的金额，原本用于向潜在卖方收购一间于美国从事高级汽车业务，惟代理人并未根据投资协议促成收购事项而于2017年3月以人民币而非美元向酷派偿还本金但未支付应付利息，核数师持续对投资者协议项下的交易及偿还安排的性质及详情持有疑问。

第二笔关于2016年12月向一间于中国注册成立的公司（甲公司）支付总额3亿元人民币的预付款项，此款项乃根据酷派附属公司东莞宇龙与甲公司就买卖触摸显示模组及相关贴合订立的一项买卖框架合约所作出。至2017年2-3月间，甲公司中止买卖框架合约并将预付款退回东莞宇龙，而核数师持续对买卖框架合约项下的交易性质及详情持有疑问。

第三笔有关两项东莞宇龙于2016年8月向一间于中国注册成立的公司（乙公司）支付总额3亿元的款项，作为买卖触摸显示模组及相关贴合，同年12月此款项已回东莞宇龙。核数师对该交易的性质及详情提出查询。

其他尚未完成审计事项还有核数师对酷派及其附属公司的持续经营能力提出查询，并要求董事会提供有关文件，包括该集团一年内的营运计划及现金流量预测以及管理评估。

同时，核数师要求酷派提供（其中包括）有关连人士交易/持续关连交易的结算资料及证明文件。

最后一项是关于向七间中国实体支付的贷款/款项，主要为附属公司深圳宇龙于2017年3月支付总额4.85亿元的七笔款项，其中六笔为根据若干个别贷款协议作出的贷款付款，余下一项乃深圳宇龙与一间内地注册成立的广告公司所订立的广告服务协议。

酷派此前接连发出盈警，今年首季经营亏损约4.6亿港元，预计上半年扩大至6-8亿港元；而2016年全年净亏损约30亿港元。

因近年大肆扩张而资金吃紧的乐视，稍早称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三，实行收缩全球战线。此外，旗下乐视网(300104.SZ)继向融创中国(1918.HK)出售部分股权获取150亿元资金后，上周日公告贾跃亭已辞去总经理一职，只保留董事长及董事会战略委员会主任委员等董事会职务。（完）

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