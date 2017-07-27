酷派集团附属遭平安银行深圳分行兴讼 追讨8000万元人民币借款

路透香港7月27日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快四个月的酷派集团(2369.HK)周四称，近日接到平安银行(000001.SZ)深圳分行向公司旗下一间附属公司（借款人）及相关担保人的民事起诉状，要求深圳市中级人民法院判令借款人须立即偿还贷款本息共8,000万元人民币、律师费及诉讼费等相关费用。

该笔借款由酷派集团附属公司宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司作为借款人，并由酷派的两家附属及公司单一最大股东之实益拥有人及其联系人作为担保人。借款人分别在2016年2月16日及8月29日与平安银行深圳分行签订《综合授信额度合同》和《贷款合同》，借款人贷款8,000万元，贷款期限至今年8月15日止。

＂本公司认为，该贷款目前尚未到期。本公司已联络中华人民共和国律师，正积极收集证据，以对民事起诉状作出抗辩。＂酷派在公告称。

原告诉称，贷款合同约定，借款人或担保人经营、财务状况恶化，借款人、借款人的股东或实际控制人、担保人的法定代表人涉及主要财产被采取财产保全等强制措施时，原告有权直接收回全部贷款。

原告称其经调查发现，作为担保人之一的酷派一家附属公司已出现财务状况恶化的情况，将严重影响借款人的经营及履约能力，故向深圳市中级人民法院提起诉讼。

诉讼请求包括：判令借款人立即偿还贷款本息共8,000万元（其中本金为8,000万元，利息为零元）；利息、罚息、复利暂计至2017年7月11日，之后利息、罚息、复利按合同约定计至实际还清之日止，最终以实际产生的数额为准），并加倍支付迟延履行判决期间的债务利息。判令借款人支付部分律师费15万元；判令担保人对借款人的上述全部债务承担连带清偿责任；及判令由借款人及担保人共同连带承担本案全部诉讼费用及其他相关费用。

招商银行(600036.SS)早前申请冻结乐视系实际控制人贾跃亭相关资产后，其后贾跃亭在其个人微博上发出公开信，恳请给予乐视一些时间，他会把金融机构、供应商以及任何的欠款全部还上，他随后并辞去乐视网(300104.SZ)董事长职务。[nL4S1JX0C8]第二大股东融创中国(1918.HK)董事会主席孙宏斌现为乐视网新董事长。（完）

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