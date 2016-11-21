贾跃亭控制的酷派预计今年蚀约30亿港元 盘初曾挫至逾四年低位

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月21日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制的中国无线通讯网络方案供应商--酷派集团有限公司(2369.HK)称，预计2016年度全年净亏损约30亿港元，上年则为盈利；其股份周一早盘初段曾挫至逾四年低位。
酷派由单一最大股东贾跃亭持股近29%，贾跃赢并出任公司主席及执行董事。
据上周五晚间于联交所的公告，酷派预计今年由盈转亏，主要由于市场竞争激烈及公司一直专注于清理存货，此外亦受电子商务分支Coolpad E-commerce亏损拖累。
公司并称，考虑于年末时对Coolpad E-commerce投资的可回收性作出评估，意味着有可能要进行资产减值。
今年上半年，酷派录得净亏损20.53亿港元。2015年度，该公司录得净利23.25亿港元。
该股早盘一度挫近12%，低探0.9港元，为自2012年10月以来低位。香港时间10:27，跌8.82%，报0.93港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。