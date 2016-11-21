贾跃亭控制的酷派预计今年蚀约30亿港元 盘初曾挫至逾四年低位

路透香港11月21日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制的中国无线通讯网络方案供应商--酷派集团有限公司(2369.HK)称，预计2016年度全年净亏损约30亿港元，上年则为盈利；其股份周一早盘初段曾挫至逾四年低位。

酷派由单一最大股东贾跃亭持股近29%，贾跃赢并出任公司主席及执行董事。

据上周五晚间于联交所的公告，酷派预计今年由盈转亏，主要由于市场竞争激烈及公司一直专注于清理存货，此外亦受电子商务分支Coolpad E-commerce亏损拖累。

公司并称，考虑于年末时对Coolpad E-commerce投资的可回收性作出评估，意味着有可能要进行资产减值。

今年上半年，酷派录得净亏损20.53亿港元。2015年度，该公司录得净利23.25亿港元。

该股早盘一度挫近12%，低探0.9港元，为自2012年10月以来低位。香港时间10:27，跌8.82%，报0.93港元。（完）

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