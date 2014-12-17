酷派电子商务分支引入奇虎360为股东

路透香港12月17日 - 中国无线通讯网络方案供应商--酷派集团有限公司(2369.HK)公布旗下电子商务分支引入中国互联网公司奇虎360（Qihoo 360）QIHU.N为股东后，周三复牌盘初股价先升后跌。

酷派周二晚间公告称，旗下主要从事互联网终端产品分销的Coolpad E-Commerce将向奇虎360发行新股，相当于经扩大后股本的45%权益，作价4.09亿美元（约31.7亿港元）。而酷派在Coolpad E-Commerce的持股量将摊薄至55%。

不过，公司预期此项交易不会于收益表中产生任何损益。

酷派周三早盘开高7.7%后转跌，香港时间10:23，跌8.29%，报1.66港元。

酷派表示，Coolpad E-Commerce是次发行新股所得款项，将用作业务拓展，而引入奇虎360有助双方的技能及资源发挥协同效益。

“尤其是，把本集团传统智能手机研发及知识产权优势与奇虎360移动应用程序及网络营销的专业知识相结合的机遇，将令Coolpad E-Commerce集团可向其互联网智能手机领域的客户提供触目及创新的产品及服务。”公司称。（完）

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(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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