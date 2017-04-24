酷派集团预计今年上半年经营亏损明显扩大 因营业收入下降

路透香港4月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制的中国无线通讯网络方案供应商--酷派集团有限公司(2369.HK)称，预计今年上半年经营亏损明显扩大，主要受累于营业收入下降。

据上周五晚间的公告，酷派于2017年首季经营亏损约4.6亿港元，并预计上半年达6-8亿港元，较去年同期经营亏损1.628亿港元扩大2.7-3.9倍。

公司表示，由于市场竞争激烈，而本年度规划中具有竞争力的新产品尚未上市，导致销售收入规模下滑，预计2017年上半年较去年同期营业收入下滑将超过约50%；同时集团持续投入研发及市场销售推广活动，导致上半年费用支出未有改善。

酷派因需要更多时间提供核数师要求的资料，而未能在规定期限前发布2016年度业绩，其股份自3月31日起停牌，停牌前收报0.72港元。

该公司此前称，预计2016年度全年净亏损约30亿港元，上年则为盈利，主要由于市场竞争激烈及公司一直专注于清理存货，此外亦受电子商务分支Coolpad E-commerce亏损拖累。

酷派由单一最大股东贾跃亭持股近29%，贾跃亭并出任公司主席及执行董事。

其同系、因资金困局而受高度关注的中国乐视网(300104.SZ)上周表示，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。另据熟知内情人士指出，乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。（完）

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