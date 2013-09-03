轮胎企业固铂成山员工拒绝美方经理入厂 抵制出售交易

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海/孟买9月2日（记者 沈一鸣/Aradhana Aravindan） - 中美合资的固铂成山（山东）轮胎有限公司的员工拒绝美方经理入厂，以抗议印度阿波罗轮胎（Apollo Tyres） 出价25亿美元收购该公司的交易，并称这项交易可能令他们失业。
该公司工会主席岳春雪（音译）称，美方经理可能面临“人身伤害”危险。
印度阿波罗轮胎今年6月同意以举债方式收购固铂成山，引发该公司员工为期三个月的罢工。固铂成山是成山集团与美国固铂轮胎橡胶有限公司 的合资公司。
“如果这种恶意的并购不停止，我们会继续抵制....坚持到底，”岳主席说。
目前尚没有关于该公司美方经理被拒入厂的进一步详情，也不清楚该公司美方经理是否已设法进入工厂。
成山集团法律部的刘淑红称，成山集团也反对这桩并购交易，出售交易并未征询该公司的意见。
路透未联系到阿波罗轮胎发言人就此置评；由于周一是美国公共假日，也无法联系到美国固铂轮胎橡胶有限公司对此发表评论。（完）
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。