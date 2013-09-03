轮胎企业固铂成山员工拒绝美方经理入厂 抵制出售交易

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路透上海/孟买9月2日（记者 沈一鸣/Aradhana Aravindan） - 中美合资的固铂成山（山东）轮胎有限公司的员工拒绝美方经理入厂，以抗议印度阿波罗轮胎（Apollo Tyres） 出价25亿美元收购该公司的交易，并称这项交易可能令他们失业。

该公司工会主席岳春雪（音译）称，美方经理可能面临“人身伤害”危险。

印度阿波罗轮胎今年6月同意以举债方式收购固铂成山，引发该公司员工为期三个月的罢工。固铂成山是成山集团与美国固铂轮胎橡胶有限公司 的合资公司。

“如果这种恶意的并购不停止，我们会继续抵制....坚持到底，”岳主席说。

目前尚没有关于该公司美方经理被拒入厂的进一步详情，也不清楚该公司美方经理是否已设法进入工厂。

成山集团法律部的刘淑红称，成山集团也反对这桩并购交易，出售交易并未征询该公司的意见。