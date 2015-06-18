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路透中文体育短讯 | 2015年 6月 18日 星期四 16:34 BJT

阿圭罗头球立功 阿根廷1-0胜乌拉圭

6月17日周二，2015年美洲杯B组展开第二轮角逐，第56分钟阿根廷队球员阿圭罗接过萨巴莱塔传球头槌破门，打入全场唯一进球，助阿根廷队1-0胜乌拉圭。此役之后阿根廷队积四分，与巴拉圭并列小组领先，乌拉圭则暂积三分。小组赛最后一轮阿根廷队周六对阵牙买加队，卫冕冠军乌拉圭则将对阵巴拉圭。路透

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