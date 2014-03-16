马国警方搜查失联客机副机长住所 重点调查机组成员和乘客

朝鲜未回应中国外交官提出会面的要求--彭博
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透吉隆坡3月16日 - 马来西亚警方一位高级官员称，警方已对马航失联客机副机长的住所进行过搜查。
该国总理纳吉布周六表示，有关失联客机的调查重点将重新转向机组成员和乘客。他此前证实失联客机在机上有人蓄意关闭通讯和追踪系统后改变了航向。
一位了解调查情况的警方高级官员称，警方周六晚间已搜查过副机长Fariq Abdul Hamid的住所。
“我们目前不排除任何可能的动机，”这位官员称。(完)
(编译 白云; 审校 杜明霞)
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