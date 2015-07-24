调查：铜铝供应过剩 但价格下跌幅度料有限

2015年1月25日，智利瓦尔帕莱索港，工人们在检查将出口到亚洲的铜产品。 REUTERS/Rodrigo Garrido

路透伦敦7月23日 - 路透公布的季度调查报告显示，产量上升及中国经济放缓程度大于预期，已使今年铜市和铝市供应过剩的情况加剧。

但调查显示，铜价和铝价的下跌幅度可能有限。

在金属消费大国--中国经济放缓之际，供应增长将使其他工业金属也承压，但锌是个例外，参与调查的人士预计，锌将是今年唯一出现供应缺口的金属。

2015年镍市将供需平衡，但明年料出现供应缺口。

铝市的供需变化是六个主要基本金属中最明显的，预期的全球铝市供应过剩规模自上次调查以来已增加近九倍。

过去三周有11位市场人士参与了这次调查，他们将铝市供应过剩规模预估中值提高至32.5万吨，而在4月调查时预计为过剩3.4万吨，1月调查时预计有5.45万吨的缺口。

预计2016年铝市供应过剩规模将扩大至42万吨。

“铝从中国持续流出，把供应相对紧俏的市场迅速推向供应过剩，”澳新银行资深大宗商品策略师Daniel Hynes表示。

第一大铝生产国中国6月的产量再创新高，半成品出口亦激增了47%。

中国的强劲出口使铝价在本月稍早触及六年新低，但分析师只是小幅下修了他们的预估。

在此项调查中，23名市场参与者对2015年现货铝均价的预估中值是每吨1,780美元，较4月调查结果低3.8%；明年为每吨1,848美元。

最新预估远远高于当前的每吨约1,615美元。

**铜供应过剩预估接近翻倍**

分析师还提高了对铜市供应过剩的预估，因最大消费国中国的需求骤降。

今年稍早，投资者曾担心铜矿供应中断会减少供应过剩。

参与此项调查的分析师几乎将供应过剩预估提高了一倍，对2015年的预估中值从4月调查中的105,000吨上升至194,000吨。预估明年铜供应过剩将攀升至262,500吨。

分析师仅小幅下修了对2015年的均价预估，给反弹留下空间。

“我认为市场将在下半年维持供应过剩，但年底之前或2016年年初将迅速向供需平衡点靠近，”意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo Bank)分析师Daniela Corsini表示。

“我预计供需状况会更趋健康，市场人气改善也将推动铜价在年底之前持续反弹。”

调查中，31名分析师对2015年现货铜均价的预估中值为每吨5,952美元，较4月调查结果低2.8%，但远高于当前水平5,350美元。

预估2016年铜价将涨至每吨6,173美元。

锌一直是投资者青睐的品种，因锌矿关闭点燃了供应短缺预期。它是今年唯一预计供应不足的金属，预估短缺147,000吨，与4月预估的短缺145,300吨基本持平。

今年锌CMZN0均价料将在每吨2,175美元，2016年为2,400美元，高于当前水平2,000美元。

今年镍料将达到供需平衡，上次调查结果为短缺17,000吨；但2016年料将短缺62,000吨。(完)

(编译 于春红/王颖；审校 许娜/白云)

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