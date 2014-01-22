今明两年全球铜铝供应过剩局面将大为缓解

* 2014年现货铜价格料在每吨7,013美元，2015年为6,854.50

* 2014年铜库存料过剩260,500吨，2015年过剩235,500吨

* 2014年和2015年铝过剩料分别为568,400吨和500,000吨

路透伦敦1月21日 -路透调查显示，由于新开采的铜矿石不能迅速转化成精炼金属，今明两年铜库存过剩的情况将会大为扭转，有助于缓和经济成长放缓和中国需求不确定对铜价的影响。

铝过剩的情况也将有所缓和，不过用这种金属作为融资交易抵押品的市场环境还不会很快出现改变。

路透调查结果显示，今年市场上铜过剩规模将缩窄至26.05万吨，小于上季度类似调查中对2014年过剩规模的预估32.8万吨。

分析师预测明年铜过剩将进一步缩窄至23.55万吨。

过去一个月受访的约33位市场人士预计，现货铜价今年料为平均每吨7,013美元，低于10月调查时预估的7,050美元，也比2013年均价7,321.57美元低约4%。

2015年，铜价料平均为每吨6,854.50美元。

“新矿供应没有体现在新精炼铜上，这是市场的一个瓶颈，”Natixis商品研究部主管Nic Brown说。

分析师表示，智利港口罢工导致供应遇阻，加之印尼颁布未加工矿石出口禁令，也令市场供应紧俏。

“由于供应遇阻，可以说2013年铜价表现不错，不过这一趋势在2014年恐不会持续，尤其考虑到印尼矿石出口禁令带来不确定性，”澳洲国民银行分析师James Glenn说。

主要消费国中国的需求前景疲弱也令市场承压。中国经济增长减速已经引发市场疑虑，担心需要大宗商品的基础设施支出减少。

中国2013年经济成长经济触及14年低点，去年最后几个月投资和制造业产出增长不振。

中国铜消费占全球精炼铜需求的40%之多。

浏览2013/14年度基本金属调查图表，请点选：link.reuters.com/naw26v

**铝过剩减少**

分析师预测铝市场的供应过剩将有所减少，今年预计过剩568,400吨，而上次调查时预计过剩591,747吨。

根据31位分析师的预测，今年现货铝均价料为每吨1,840美元，低于上次调查时预估的1,885美元，稍低于2013年现货均价1,844.95美元。

2015年铝价预计为每吨1,984.10美元，供应过剩情况料进一步收紧至500,000吨。

今年涨幅最大的金属可能是锌，分析师预计今年的均价为2,050美元，较2013年价格上涨逾7%，而且在2015年可能会进一步涨至2,200美元。

锌供应过剩将会缓解，到2015年预计由2013年的96,000吨减少至17,500吨。

由于未来两年供应可能不足，分析师预计铅和锡将会上涨。2014年铅的平均价格预计为2,226美元，较2013年上涨4%，锡平均价格预计为22,842.50美元，较去年上涨逾2%。

今年镍价预计为每吨14,837.50美元，较2013年下降约1%，因不锈钢市场需求疲弱。不过印尼限制未加工矿砂出口的禁令可能抑制价格跌幅，该国是全球最大的镍矿砂出口国。

到2015年，镍价预计复苏至每吨15,800美元。(完)

(编译 郑茵/李爽/李春喜 审校 侯向明/张若琪)

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