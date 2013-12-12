全球金属：2014年全球精炼铜供应盈余料增加逾60%--ICSG

* 2014年供应盈余将从今年的38.7万吨增至63.2万吨--ICSG

* 新矿供应将超过复苏的需求

* 全球铜需求明年料增加4.5%

路透新加坡12月12日 - 国际铜业研究组织(ICSG)周四表示，2014年全球精炼铜市场供应盈余将扩大逾60%，因新矿供应超过复苏的需求。

ICSG表示，明年全球精炼铜供应盈余将从今年的38.7万吨增加至63.2万吨。

2014年全球铜需求料增加约4.5%，因全球经济复苏势头增强。今年铜需求持平于上年，为2,050万吨。

但明年精炼铜产出料攀升约5.5%至2,210万吨，因中国产量增加。其中初次精炼产量料上升7%，二次精炼产量料增长2%。

2013年，全球精炼铜产量料增加3.9%至2,090万吨。

全球铜矿产出在2014年和2015年料强劲增长，因金融危机期间延期或推迟的项目投产。

全球铜矿产出2014年料将从2013年的1,670万吨跳升11.4%，至1,860万吨。(完)