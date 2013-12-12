全球金属：2014年全球精炼铜供应盈余料增加逾60%--ICSG

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 2014年供应盈余将从今年的38.7万吨增至63.2万吨--ICSG
* 新矿供应将超过复苏的需求
* 全球铜需求明年料增加4.5%
路透新加坡12月12日 - 国际铜业研究组织(ICSG)周四表示，2014年全球精炼铜市场供应盈余将扩大逾60%，因新矿供应超过复苏的需求。
ICSG表示，明年全球精炼铜供应盈余将从今年的38.7万吨增加至63.2万吨。
2014年全球铜需求料增加约4.5%，因全球经济复苏势头增强。今年铜需求持平于上年，为2,050万吨。
但明年精炼铜产出料攀升约5.5%至2,210万吨，因中国产量增加。其中初次精炼产量料上升7%，二次精炼产量料增长2%。
2013年，全球精炼铜产量料增加3.9%至2,090万吨。
全球铜矿产出在2014年和2015年料强劲增长，因金融危机期间延期或推迟的项目投产。
全球铜矿产出2014年料将从2013年的1,670万吨跳升11.4%，至1,860万吨。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。