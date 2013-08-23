中国金属：未来几个月可能增加铜进口，因工业生产复苏--Aurubis

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
路透汉堡8月22日 - 欧洲最大铜生产企业Aurubis 周四表示，未来几个月中国铜进口料将增加，因中国工业生产复苏，而且新的基建项目开工。
“未来几个月中国进口量料较高，”Aurubis在报告中称，“其中许多是与南美达成的进口合同，届时货物付运将导致8-10月进口量上升。”
Aurubis称，中国7月进口的铜、未锻造铜和铜产品较前月增长8.1%至410,680吨。
期铜周四上扬，此前中国公布的8月制造业数据显示，全球第二大经济体的经济可能正在趋稳，且其对商品的需求可能增加。
Aurubis称，中国工业产量较高将从9月起刺激更大的需求，另外去年宣布的铜消费领域的一些基建项目也已开工。
与此同时，过去一个月全球现货铜矿石加工精炼费用(TC/RC)持稳，因新的矿产项目，矿业生产中断有限及需求温和，使铜精矿供应充足。(完)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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