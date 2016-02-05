多头别因铜减产乐得太早 中国需求增长减弱将抑制上涨

路透伦敦2月4日 - 今年铜生产商料将削减不敷成本的产量，这或许会给铜价提供支撑，但消费大国中国需求增长减弱的前景，应会抑制价格上涨。

寄望价格上涨的生产商多月来一直拒绝减产。不过，许多赔钱的生产商未来数月可能不得不削减产量。

汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)的数据显示，在当前铜价每吨接近4,600美元的情况下，以总成本计算，约50%的生产商赔钱。

有些矿商已经减产，其中包括伦敦上市公司嘉能可(GLEN.L)、美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)和波兰的KGHM KGH.WA。

“根据所有已公布与价格相关的减产和停产，主要是最近六个月左右期间，我们预计2016年将在矿石产量损失610,000吨铜含量，”CRU资深咨询师Piotr Ortonowski表示。

CRU预计今年铜均价约为每吨4,600美元。

“我们预计今年还会再减产185,000吨...这个数字已经不小了，将有助于平衡市场，不过还有很多亏损的矿企在开工。”

减产将有助于抵消掉一部分新增产能，预期明年左右将会有近100万吨的新增产能上马。

不过这不太可能足以恢复铜市平衡，据路透调查显示，预期今年铜供给将过剩150,000吨。

预期今年铜价均值将在每吨4,858美元，是自2005年3,600美元均价以来的最低，此后中国的工业化和城镇化引燃了大宗商品的超级循环。

中国2015年的需求增长预计仅有2%，主要缘于中国增长的重心已由制造业和重工业转向消费业，由此，对基础设施、地产以及制造业的投资也出现了下滑。

中国城镇化已经明显放缓的观点，巩固了铜需求增长将减慢的预期。(完)