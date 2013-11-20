智利铜企Codelco调高明年对华长单升水报价

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
* 升水报价较2013年的每吨98美元增加41%
* Codelco执行长称报价反映现货市场现况
* 报价料将为中国客户接受
路透香港11月20日 -四位行业消息人士说，全球最大铜企智利Codelco调升2014年对中国长单升水，幅度高达41%至九年高位，反映出中国的强劲需求。
周三在上海对客户举行的不公开会议中，2014年对中国长单升水每吨调高40美元至138美元，为2005年以来最高，这个报价可望为本月已下跌4%的铜价提供支撑。
智利铜企Codelco执行长凯勒(ThomasKeller)对路透说，他预计该公司和中国客户的长单升水协商很快就会有结果。中国是全球最大铜进口国，也是Codelco的最大买家。
在公司向客户宣布升水之后，凯勒表示，这个报价反映现货市场条件，该市场自去年起升水就大幅走升。但他不愿进一步透露细节。
中国贸易商及终端客户表示，这个报价应该是可以接受的。
Codelco提出的升水符合买家所预估的135-145美元区间，而且仍然低于每吨190-200美元的上海保税仓库铜现货升水，也低于即将到岸中国的铜供应升水。
大多数中国买家2013年的长单为每吨较伦敦金属交易所(LME)铜价升水98美元，小型买家的升水高于此标准，但是不到105美元。此升水系以到岸价(CIF)为基准。
外界普遍预料Codelco会调升2014年长单升水，此前其给欧洲买家的价格已经每吨调涨27美元。中国买家也已同意给予来自日本的供应较高的升水，因看好中国经济成长及精炼铜消费前景。
“138美元还可以，我们本来预计是135美元。”一位大型中国买家的交易商及精炼铜进口商说。
行业消息人士说，交易商及终端用户急切地想增加预定2014年长单，因对经济前景信心增加，且融资铜的需求仍强。
不过另一位大型中国终端用户及进口商说，有些国际性供应商已告知中国买家，他们将调降2014年对中国长单，因其预计欧洲需求将比2013年成长更快。
“中国进口商别无太多选择，只能接受Codelco的高升水”，他说。
以下为Codelco自2003年以来对中国长单升水的变化：
年度 升水 年度百分比变动
2014 138(报价) 上涨41%(vs 98美元)
2013 98-低于105 下降4.6-10.9%
2012 110 下降4.3%
2011 115 上涨35%
2010 85 上涨13%
2009 72 下降 34.5%
2008 110 下降 15%
2007 130 上涨2-4%
2006 125-128 下降 7-9%
2005 138 上涨57-73%
2004 80-88 上涨51-66%
2003 53 -- (完)
(编译 李婷仪 审校 田建华/屈桂娟)
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