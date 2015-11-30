如果铜价进一步下跌 Codelco可能减产--CEO

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透圣地亚哥11月27日 - 全球最大铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)今年1-9月铜产量略微增长，尽管铜价出现下跌。该公司首席执行长(CEO)说，如果价格下跌幅度加大，该公司可能减产。
Codelco周五宣布，今年1-9月产铜126万吨，较上年同期增长2.3%。
不过由于铜价下跌，该公司税前获利较上年同期减少近一半，至12亿美元。
主要买家中国需求降温，打击铜价CMCU3跌至六年低点，而且很快复苏的可能性微乎其微，这促使许多矿商宣布暂时停产。
Codelco表示，没有大幅减产的计划，这进一步打压铜价。
在财报公布后的记者会上，执行长Nelson Pizarro表示，正在评估假设遇到“最糟糕情况”时的状况。
“如果铜价大幅下跌，则可能会减产，”他说，并预计Codelco公司2016年的产量与今年大体相当，价格徘徊在每磅2.05-2.50美元。当前铜价约为2.07美元。
他说，价格可能跌破每磅2.00美元。
该公司今年前九个月的现金生产成本为每磅1.38美元，较上年同期下降10%。能源及燃料价格降低，以及智利披索走软，帮助该公司削减成本。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
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