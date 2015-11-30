如果铜价进一步下跌 Codelco可能减产--CEO

路透圣地亚哥11月27日 - 全球最大铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)今年1-9月铜产量略微增长，尽管铜价出现下跌。该公司首席执行长(CEO)说，如果价格下跌幅度加大，该公司可能减产。

Codelco周五宣布，今年1-9月产铜126万吨，较上年同期增长2.3%。

不过由于铜价下跌，该公司税前获利较上年同期减少近一半，至12亿美元。

主要买家中国需求降温，打击铜价CMCU3跌至六年低点，而且很快复苏的可能性微乎其微，这促使许多矿商宣布暂时停产。

Codelco表示，没有大幅减产的计划，这进一步打压铜价。

在财报公布后的记者会上，执行长Nelson Pizarro表示，正在评估假设遇到“最糟糕情况”时的状况。

“如果铜价大幅下跌，则可能会减产，”他说，并预计Codelco公司2016年的产量与今年大体相当，价格徘徊在每磅2.05-2.50美元。当前铜价约为2.07美元。

他说，价格可能跌破每磅2.00美元。

该公司今年前九个月的现金生产成本为每磅1.38美元，较上年同期下降10%。能源及燃料价格降低，以及智利披索走软，帮助该公司削减成本。(完)