《HOME专栏》铜价低迷又逢多座新矿投产 黎明前的黑暗仍很漫长

图为港口工人正检查即将装船的铜。 REUTERS/Eliseo Fernandez/File Photo

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦8月18日 - 今年迄今，铜的表现落后于所有主要基本金属。周四伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报在每吨4,810美元左右，今年迄今涨幅不到5%。

许多分析师预测未来数月铜价会跌得更低。

投资者避开铜，偏爱锌等人气更热的金属。今年锌已经上涨接近47%。

但是锌拥有即将面临供应短缺的看涨题材，而铜却要艰难地吸收一批新矿的产量，其中多数项目是数年前铜价高涨时规划的。当时铜价是现在的两倍，市场面临结构性供应短缺。

但随后几年，铜饥荒转为盛宴，新增供给恰恰在需求减弱时上市，尤其是中国的需求减少。就这样，铜与铁矿石和镍成为了生不逢时的经典大宗商品教科书案例。

但之所以说这波铜产量激增不寻常，是因铜矿的来源地特别。

其源自南美，但并非来自一般说到铜产量自然会想到的产铜大国智利，而是智利北部邻国秘鲁。

**秘鲁铜产量激增**

今年上半年秘鲁铜矿产量激增51.5%至112万吨。据秘鲁能源和矿业部，上年同期全国产量为74.1万吨。

推动产量激增的核心动力是Las Bambas和Constancia两处新矿投产，及Cerro Verde的扩产。

由中国五矿旗下上市公司MMG(MMG.AX)拥有多数权益并营运的Las Bambas，是对秘鲁今年铜产量增长单一最大贡献来源。

该矿去年第四季才开始投产，但发展极为迅速，让MMG在7月初就宣称进入商业化生产。

今年上半年其铜产量为11.86万吨，去年同期为零。

其全年产量目标为25万-30万吨，明年额定产能40万吨。

加拿大Hudbay Minerals(HBM.TO)所有的Constancia矿规模较小，但自2015年初开始投产以来，产能提升的时间持续更长。

但该项目2016年上半年的铜产量为63,800吨，较上年同期的30,700吨增加逾一倍。

据Hudbay称，当前重点是优化生产，今年产量料为110,000-130,000吨。这一目标实际上高于矿山预期开采年限的平均产量。

由美国自由港(FCX.N)持有多数权益的Cerro Verde，目前正在享受去年底完成的重大升级所带来的好处。此次扩张将使其每年的产能额外增加6亿磅(约为270,000吨)。

该项目今年上半年的产量跳增至260,000吨，去年上半年为98,700吨。bimetallic

嘉能可(GLEN.L)的Antapaccay矿和合资项目Antamina矿也在很大程度上提振了秘鲁的铜产量。

Antapaccay上半年的产量同比增加22%至106,700吨，得益于去年5月重启一个精炼生产部门。

Antamina的产量则增加了31%。

**智利铜业困境**

这与其南美邻国智利正在经历的煎熬相去甚远。

智利仍是遥遥领先的全球最大产铜国，但今年上半年其产量下降5.6%至278万吨。

智利6月全国产量同比降幅更是高达7.7%。

从某种程度来说，今年产量下降是周期性的，由全球最大铜矿Escondida的矿产品级变化造成。

据Escondida的运营商及大股东必和必拓(BLT.L)，该矿的平均品级今年第二季降至0.94%，低于上年同期的1.32%。

其铜产量也相应地由33.8万吨降至26.7万吨。

在1.8亿美元扩张计划的推动下，Escondida产量明年将反弹。该扩张计划旨在使年产能提高约20万吨。

但智利铜业处境也有一定的结构性原因，尤其是智利国家铜业公司(Codelco)不得不大举投资，以维持以往的产出水平，该公司想要克服矿石品级长期下降的问题。

当然，在当前定价环境偏弱的情况下，维持这样的投资水平已变得困难得多，该公司已经发出警告，未来数年产量受到的影响还会更大。

智利有新矿扩产，比如安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)(ANTO.L)的Antucoya矿。今年下半年该矿的产能预计达到每年85,000吨。

不过Antucoya矿部分是弥补了该公司已经枯竭了的Michilla矿，后者从去年开始进行不确定期限的维护。

其他矿山，比如波兰KGHMKGH.WA旗下的Sierra Gorda矿，以及日本财团拥有的Caserones矿，由于矿体非常复杂，造成生产成本高昂。

**黎明的曙光**

南美这些迥然不同的生产趋势还要持续一些时间。

秘鲁的Las Bambas矿和Cerro Verde矿还将继续增产，然后才会完全达到设计产能。

而智利的产量今年则在加速下滑，该国最大铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)已经将侧重点转向削减成本，料将对中期生产前景产生严重影响。

不过未来，这两个国家，实际上包括所有其他产铜国都将受到当前低价的打击。

过去四年新项目的资本支出不断下滑，越来越难以找到“世界级”的矿脉，而且最新一代矿山的初始阶段出现一系列问题。

对于处境艰难的生产商而言，未来储备项目的萎缩正是隧道尽头的一缕曙光。

但目前，市场要吸收激增的秘鲁产量，这道曙光还很遥远。(完)