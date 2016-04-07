铜矿商担心陷入“囚徒困境” 不愿减产更青睐削减成本

路透智利圣地亚哥4月6日 - 对于铜生产商大量减产，以抵销最大消费国中国需求成长放缓影响、协助市场平衡的一线希望，本周化为了泡影。

取而代之的是，铜矿业代表与发言人士已在智利举行的年会达成结论，致力削减成本以便在低价环境求生存将成为主要课题，而且势将持续一段时日。

业内消息人士表示，铜生产商实际上面临“囚徒困境”(prisoner's dilemma)，没有人愿意率先认真减产，因为担心其他矿商不会跟进，并趁机收割利益。

“价格主导的减产已基本停止，表明铜供应过剩将日益加重，除非需求增长提速，或价格主导的减产重启，”Mantos Copper执行总裁John Mackenzie表示。

“过去六个月，我们已藉由专注于成本控制与运营效率的方式，将现金成本每磅削减0.5美元，或将近20%。”

智利国家铜业公司(Codelco)执行长Nelson Pizarro周二重申，该公司争取今年将成本进一步降至每磅1.26美元。去年该公司已经将成本降至1.39美元。

但随着铜价从2011年2月所及每吨逾10,000美元的高位跌至每吨4,800美元，矿产商努力通过专注于提高经营效率和改善生产率来进一步节约成本，而不是砍掉亏损的生产业务。

分析师估计，到去年底，由于价格下跌导致产出下降，市场供应减少约65万吨。但业内专家称，这仅相当于全球消费量的一小部分，后续不会有太多减产。预计今年全球铜消费量将达到2,200万吨。

“我们预期今年减产规模非常小，到不了10万吨，”CRU铜市研究与策略主管Vanessa Davidson在智利一次活动上表示。

“我猜测，中国需求不升温，那么铜价要跌至每磅2美元(每吨4,400美元)以下才会有明显的减产，以平衡市场，”Mackenzie说。

对今年中国需求增幅的预估介于0-3%之间。(完)