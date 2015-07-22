全球矿业：铜价大跌难撼动矿商生产，因成本降低仍有利可图

* 尽管价格降低，多数铜矿仍然盈利

* 成本下降是因为货币贬值和低能源价格等因素

* 边际成本为每吨5,051美元，铜价为每吨5,520美元

路透伦敦7月21日 - 铜的生产成本在本币贬值和油价下跌之后已经降低，这意味着尽管近来铜价下跌，多数矿商将继续大量生产。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 在5月初至本月稍早这段时间大跌近五分之一，本月稍早触及每吨5,240美元的六年最低。

此后铜价反弹约300美元，不过信心仍然脆弱，因为投资者担忧全球经济，而且今年铜预计供应过剩。

尽管价格低迷，铜生产商丝毫没有减产的动力，因为铜价仍远高于多数生产商的成本。

“在当前环境下，我们预计不会因价格进行大量减产，因为低油价等利好因素继续产生影响，”汤森路透旗下金属研究和预测机构--黄金矿业服务公司(GFMS)的资深分析师Karen Norton表示。

根据GFMS数据，今年第一季铜矿商的平均净现金成本为每吨3,661美元，过去一年下降约5%。

“等第二季业绩公布的时候，我们预计成本会进一步下降，”Norton在路透全球基本金属论坛上表示。

除了油价因素以外，智利等主要产铜国的货币兑美元贬值，也帮助减低铜生产成本。

此外，效率提高也压低了成本。主要矿商必和必拓 在5月表示，预计全球最大铜矿Escondida下一财年的单位生产成本将下降16%。

根据GFMS，即便生产成本最高的10%铜矿的成本(即所谓的边际成本)，为每吨5,051美元。如果价格低于这个水平，将促使生产商停产。

法国兴业银行计算，由于货币贬值和油价下跌等因素，铜矿业的边际成本甚至低到每吨4,500美元左右。

然而一些分析师预计铜价将进一步走软，他们说价格会长时间维持在更低水平，以刺激矿商减产和关闭。

价格可能震荡，下跌，然后反弹，因此铜矿管理者往往愿意等待价格复苏。

“当前的价格已经危及许多基本金属的边际成本曲线，但我不认为会让矿商迅速作出反应。我认为他们会‘观望’更长一段时间，”中银国际驻伦敦的大宗商品市场策略主管付晓表示。(完)