中国铜贸易商终端客户认为今年铜需求低迷 明年会更差

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透伦敦11月2日 - 铜贸易企业Arc Resources执行长Stephen Huang告诉路透，该公司在中国终端客户的铜消费量今年表现疲弱，预计明年会更差。
Stephen Huang表示，对中国今年需求增长2-3%的预估实则过高，因为多数都是为了融资，用作贷款的抵押品。
Arc Resources约95%的权益由中国铜产品制造商正威国际集团持有，其余5%由其执行长持有。该公司将铜棒、铜管和黄铜合金制造商列为其客户。据Huang介绍，制造这些产品的企业可能占到中国整体铜需求的30-40%左右。
“来自终端用户的实际需求已下降约5-7%。我们的终端用户预期，到明年他们的需求会下降至多10%，”Huang表示，并称客户回报称库存增加。
“进口增多并不等于实际需求。”
中国今年迄今精炼铜进口增长9.8%至280万吨，之前较高的当地价位推动第一季进口跳增。
Arc Resources去年交易铜110万吨，其中约250,000吨流向实际消费者。
该公司预期，今年经他们手的铜交易量料在800,000吨，终端用户将占到其中的200,000吨。
中国今年料占全球铜消费量的一半左右，大概为2,200万吨。
2010年前后，中国需求还呈两位数增速，不过自此后便逐渐减慢，铜价亦较2011年2月创下每吨逾10,000美元的天价跌去一半以上。
对中国经济硬着陆、需求零增长甚至是负增长的担忧，导致铜价跌到每吨4,318美元，为2009年5月来最低。随着中国祭出包括加大贷款在内的经济刺激措施，铜价亦逐步回升至略低于每吨5,000美元。
本月稍早数据显示，中国9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于路透调查预估中值的1万亿元。
“有一种感觉是(中国)政府明年可能会推出更多刺激措施，有可能会在第一季推出，不过这实在不好预测。”Huang说道。(完)
(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 张明钧)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。