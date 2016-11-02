中国铜贸易商终端客户认为今年铜需求低迷 明年会更差

路透伦敦11月2日 - 铜贸易企业Arc Resources执行长Stephen Huang告诉路透，该公司在中国终端客户的铜消费量今年表现疲弱，预计明年会更差。

Stephen Huang表示，对中国今年需求增长2-3%的预估实则过高，因为多数都是为了融资，用作贷款的抵押品。

Arc Resources约95%的权益由中国铜产品制造商正威国际集团持有，其余5%由其执行长持有。该公司将铜棒、铜管和黄铜合金制造商列为其客户。据Huang介绍，制造这些产品的企业可能占到中国整体铜需求的30-40%左右。

“来自终端用户的实际需求已下降约5-7%。我们的终端用户预期，到明年他们的需求会下降至多10%，”Huang表示，并称客户回报称库存增加。

“进口增多并不等于实际需求。”

中国今年迄今精炼铜进口增长9.8%至280万吨，之前较高的当地价位推动第一季进口跳增。

Arc Resources去年交易铜110万吨，其中约250,000吨流向实际消费者。

该公司预期，今年经他们手的铜交易量料在800,000吨，终端用户将占到其中的200,000吨。

中国今年料占全球铜消费量的一半左右，大概为2,200万吨。

2010年前后，中国需求还呈两位数增速，不过自此后便逐渐减慢，铜价亦较2011年2月创下每吨逾10,000美元的天价跌去一半以上。

对中国经济硬着陆、需求零增长甚至是负增长的担忧，导致铜价跌到每吨4,318美元，为2009年5月来最低。随着中国祭出包括加大贷款在内的经济刺激措施，铜价亦逐步回升至略低于每吨5,000美元。

本月稍早数据显示，中国9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于路透调查预估中值的1万亿元。

“有一种感觉是(中国)政府明年可能会推出更多刺激措施，有可能会在第一季推出，不过这实在不好预测。”Huang说道。(完)