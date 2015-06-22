焦点：交易所铜库存流出并未用于消费 不代表供应真正收紧

路透伦敦6月19日 - 如果你预期交易所注册仓库的铜库存下降预示着消费增强、价格上涨，那你可能要失望了，因为离开仓库的铜并不是用于消费。

诚然，金属流出伦敦金属交易所(LME)或上海期交所的注册仓库，通常都预示着市场供应可能收紧。

但这次却并非如此。金属行业的消息人士表示，铜离开交易所仓库，只是换了个地方，却让人误以为需求增强。他们预计，这些铜还将再度现身。

消息人士称，这些铜只是被放到其他地方储存，人为地产生一种需求增加的感觉。

“铜供应并未出现短缺，只是交易所库存下降导致的一种错觉，”Tiberius资产管理公司执行长Christoph Eibl称。

随着经济和房地产投资降温，中国的铜需求也放缓。该国需求约占全球的一半左右。

“中国的工业化周期已到末期，开始出现饱和。”Eibl表示。

“铜是少数几种高生产利润的大宗商品之一。价格要掉到5,000美元甚至更低，生产商才会感到压力巨大。”

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3每吨约5,800美元，接近三个月低位。铜价自5月初以来累计已跌约10%。

智利和印尼等主要产铜国的货币兑美元CLP=IDR=贬值，拉抬以美元计价的铜销售收入，也提振这些国家的铜生产利润率。

此外能源成本下降等因素降低了生产成本，整体上对生产商而言也是利好。

LME指定仓库的铜库存为317,700吨，自6月9日以来已增加约10,000吨。5月1日至6月9日，库存减少33,300吨，至308,025吨。

上海期货交易所铜库存为125,191吨，自4月初以来已减少约一半。黄金矿业服务公司(GFMS)分析师称，上海保税仓库的铜库存估计约为60万吨，在青岛港曝出融资丑闻前，2014年5月曾创下80万吨的高位。

INTL FCStone金属分析师Edward Meir援引智利数据称，铜产量实际上持平。该国出口最近几个月大跌。

“我们怀疑如果这些铜没有出口，那么它们去哪儿了？我们不得不揣测生产商的库存增加了，”Meir称。

铜供应增加，使现货铜较LME三个月期铜CMCU0的贴水本周涨至每吨31美元，创2013年以来最高。

1月时现货合约升水为81美元。(完)

(编译/审校 许娜/张若琪/于春红/郑茵/龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。