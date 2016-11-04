行业组织称2016年和2017年全球铜市供需大体平衡

路透墨尔本11月4日 - 行业组织周五表示，2016年和2017年全球铜需求料将与供应大致相当，但最大消费国中国的消费量有可能强于预期。

国际锻铜委员会(IWCC)预计今年将仅有12万吨的供应短缺，2017年短缺将降至6万吨。

“因此从预估数据来看，2016年和2017年铜市将大体平衡，”IWCC在声明中称。

2016年精炼铜产量料将较2015年增长2%，达到2,238万吨，全球精炼铜需求将增长2.6%至2,226万吨。

该组织预计2017年精炼铜产量2,277万吨，较2016年增长1.7%，需求增长2%至2,271万吨。

中国今年的需求势将达到1,050万吨，比去年增加4.1%，明年将提高2.4%至1,075万吨。

“与数据所显示的相比，2017年中国需求可能存在更大的上升力潜力，”IWCC说道，但未具体说明。

同时，预计今年欧盟的精炼铜需求将增加0.5%至315万吨，2017年将增加至319万吨。

IWCC预计，日本和美国2016年的需求将有小幅降低，但明年日本的需求会企稳，美国需求将回升至182万吨。

预计今年全球铜矿产量将增长1.4%至1,920万吨，2017年将再增长2.1%至1,961万吨。(完)