欧洲制造商认为铜价下跌和欧元走强带来买铜好时机

路透伦敦3月13日 -欧洲金属产品制造商预计未来两年多时间里是购买铜的最好时机，因价格下跌和欧元走强。一些厂商在买入期货来锁定低价铜货。

过去三个交易日里，铜价直线下跌并触及逾三年最低水准，因市场担心在中国锁定了大量铜的融资交易可能解除。

与此同时，欧元兑美元接近两年半高位。

“对于欧洲买家来说，可谓是非常有利。一方面铜价处于低点，而另一方面欧元处在高位。”法国兴业银行(SocieteGenerale)分析师Robin Bhar说。

“一些汽车制造商正在出手购买，因为以欧元角度来看，价格非常具有吸引力。”

据Bhar及部份消费者指称，利用铜来制造电线、屋顶、水管设备及工业机械的企业已利用远期市场，以每吨不到5,000欧元(6,900美元)的价格，锁定2016年、2017年，甚至2018年的铜用料。

以欧元计价，三个月期铜周三低见2010年初以来低点约4,600欧元后，周四则在4,645欧元附近交投。

2017年3月期铜周四跌至4,800欧元，反观1月初时则在5,338欧元左右游走。

“我们正建议客户趁此良机...为中长期建立对冲，”意大利金属顾问公司T-Commodity合伙人GianclaudioTorlizzi表示。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周三曾低见每吨6,376.25美元，为2010年7月以来低位；周四则报在6,440美元左右，较一周前低约9%。

“我们相当接近底部，在6,200-6,350美元间。若往下走，则意味着中国经济处于硬着陆的情景，而我的数据并未确认这点，”Torlizzi称。

德国商业银行在研究报告中指出，这波跌势“过度”。“其低档价位缺乏基本面的佐证。尤有甚者，铜价并未反映全球铜市当前供需景况。现在市况相当紧俏。” (完)

(编译 洪曦/龚芳; 审校 高琦/杜明霞)

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