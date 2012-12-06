铜业巨头Freeport以90亿美元押注能源产业引华尔街不满

* Freeport将以69亿美元收购Plains,以21亿美元收购McMoRan

* 收购将使Freeport将业务拓展至美国的石油和天然气产业

* 2013年四分之三的获利料来自矿业

* 收购引发担忧打击Freeport股价大跌

路透12月5日电---全球铜业巨头Freeport-McMoRan Copper & Gold(FCX.N)已达成协议,将以90亿美元收购石油和天然气公司Plains Exploration & ProductionPXP.N和McMoRan ExplorationMMR.N.目前铜业前景面临下行趋势,这一大胆决策将使该公司将业务扩展至美国的能源行业.

不过,Freeport的股价暴跌16%,防范其债务违约的保险成本大幅上涨,投资者和分析师抨击该举措没有必要.

理论上来讲,这笔交易将改变Freeport的业务结构.该公司是全球最大的铜矿商之一,它的主要业务都在美国以外地区.而Plains和McMoRan的业务重点是加州、德州和墨西哥湾地区的能源产业.

公司合并之後,2013年约四分之一的营业利润将来自石油和天然气业务,在美国将成为全球最大产油国之际,这一业务转型颇具吸引力.

但一位很有影响的伦敦基金经理公开指责该交易背叛了投资者,该基金经理代表Freeport的前五大股东之一.

贝莱德的董事总经理Evy Hambro尖锐指出,"在这次电话会议上,我没有听出能证明这几家公司需要合并的理由."这次充满争议的电话会议持续了近两个小时.

Hambro的观点与当天其他分析师的看法相似,他认为Freeport的投资者需要的是对铜的曝险,如果他们想在油气产业投资,完全可以直接这样做.

这笔交易也给Freeport带来新的增长机遇.分析师表示,铜矿企业在政局稳定的国家越来越难以找到新项目,在近10年的大举并购之後,可以收购的目标已经为数不多.

根据周二的收盘价,Freeport支付给Plains和McMoRan的收购溢价分别为39%和74%.

Freeport股价下跌6.11美元至32.17,回吐过去五个月来录得的涨幅.其债券价格也下跌,债券违约保险成本上涨11%.

Freeport表示,将以25美元现金和本公司每0.6531股普通股置换Plains的一股股份,合计每股50美元,总交易涉资69亿美元.

在另一笔交易中,计入Freeport和Plains之前在McMoRan的持股後,Freeport给McMoRan的出价为每股14.75美元现金,总计21亿美元.

Plains股价大涨23.4%至44.50美元,McMoRan股价飙升87%至15.84美元.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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