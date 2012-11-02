期铜消极应对中国PMI跃至扩张区 静觅实需改善信号

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
作者 李文科
路透北京11月2日电---中国10月首个宏观经济指标--官方制造业采购经理人指数(PMI)终於跨入扩张区域,或意味着占据全球铜消费四成的中国的金属需求提振有望,但期市反应总体偏冷令投资者心存谨慎.
究其原因,现货市场的疲弱表现是期铜价格未对向好数据作出积极反应的主因.市场人士坦言,中国国内的铜现货贴水甚至略有放大等种种迹象,显示铜需求没有多大改善,市场仍在寻觅实体需求真实改善的信号.
"按道理中国PMI回升,铜价应该冲的更高点,但是盘面显示弱啊.如果还是这样,下周我就找机会抛了,...还是要谨慎,"一位不愿具名的私募期货投资基金经理如是说,他多年来一直关注金属期货投资.
投资者的谨慎是有理由的,实际上尽管中国官方PMI颇显靓丽,但其按行业分项数据显示,10月金属制品业的生产指数、新出口订单指数均处於收缩区间,弱於PMI.
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四公布,10月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.2%,略高於50%的临界值,告别前两月的萎缩状态.
格林期货铜分析师刘立斌亦表示,今年的铜消费总体不如往年,其中电线电缆的铜消费尚可,铜管带的消费明显不如往年,开工率仅为50-60%,且小企业停产停工现象比较普遍.在铜的下游用途中,50%左右用於电线电缆,20-30%用於家电和汽车等.
申银万国期货报告指出,目前铜价仍然处於美国QE3(第三轮量化宽松)利好兑现後回落的过程,美国货币宽松对铜价的走势影响逐步降低,铜价已经回落到受QE3影响上涨的起始位置.
因此,後期基本面因素,也就是有色金属的实体需求改善与否将至关重要.上海中期期货的金属分析师方俊锋指出,除非中国在十八大之後出台相当规模的刺激经济计划,或者全球宏观经济明显好转,否则铜价难改中线偏空的局面.
"未来1-2个月,铜价易跌不易涨,即使反弹,幅度也会很小,...建议投资者以偏空思路对待,谨慎短线做空为主."他称.
铜是金属期货中的老大,亦是金融属性和商品属性结合得最为紧密的期货品种之一,因此其影响因素相当复杂,且其定价权在国外,全球流动性以及供需状况均对其影响巨大,而中国作为第一大铜消费和进口大国,其基本面的动向当然也备受关注.
**聚焦"中国需求"**
世界经济一盘棋,铜价行情走势不可能脱离中国的消费状况,因为中国铜消费占全球逾四成.
目前,中国国内铜现货市场长期维持贴水格局,且铜进口亏损仍在高位,都显示中国现货企业的买入积极性非常有限;而国内保税区铜库存高企,且上海期交所铜库存较年初增长87%,亦证明国内铜消费疲软的现实.
因此尽管中国9月精炼铜进口量环比增长17.36%,却并不意味着国内需求的增加.瑞达期货报告指出,这可能是融资铜需求的增加,这点可以从上海保税区铜仓库高达80万吨的库存中得以验证,也将成为期铜的潜在下跌风险.
格林期货铜分析师刘立斌认为,考虑到中国经济基本企稳的宏观环境,中国铜消费再大幅往下的可能性不大,但在多长时间内复苏则取决於政策和宏观环境的改善.
"至少目前(铜加工企业)仍是按需采购,不愿意囤入库存.市场仍比较谨慎."他称.
此外,亦要关注人民币汇率变动及对进口成本的影响.一般而言,人民币兑美元每升值1分钱,将会降低进口成本93元/吨.而最近人民币的强势升值,正在压缩伦铜与沪铜之间的价差,进口亏损逐步缩窄,进口正效益可期.
"与精炼铜相比,废铜进口量更能代表实际的铜消费."一位资深铜行业人士称.
**本周大宗商品相关新闻一览**
--伦敦期铜周四继续上涨,涨势持续第三日,因中国公布的经济数据令人鼓舞,不过市场对中国下游需求较低,以及高价格和高库存的担忧抑制了涨幅.
--上海证券报周三报导,在中国国家发改委酝酿电煤价格彻底市场化情况下,电力企业联合会发布报告建议,完善煤电联动政策,明确煤电联动的触发启动点等,以减轻电力企业负担
--中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)周二公布,第三季净亏损10.8亿元人民币,为连续第四季录得亏损,受累于铝价低迷及成本不断增加.
--全球最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)周二淡化欧洲债务危机对商品市场的影响,指称中国需求旺盛和美国经济改善将支撑商品市场成长.
--中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)三季度净利同比下降约4.9%,行业亏损更加严重.
--一项路透调查显示,随着中国经济增长放缓,铁矿石价格可能在未来三年下跌近10%,并挤压三大铁矿石巨头--淡水河谷、力拓和必和必拓的利润.(完)
--审校 张喜良
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美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
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