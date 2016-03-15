《HOME专栏》铜库存究竟是过剩还是短缺 或是两者皆非？

(本文作者Andy Home为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦3月14日 - 铜市场是盛宴还是饥荒？

目前精炼铜市场正走过最混乱的阶段之一，同时出现供应过剩和短缺的迹象。

上海期货交易所(SHFE)仓库的铜库存节节高升。

上周SHFE的铜库存激增45,032吨至350,138吨，创下纪录高位。自从年初以来，几乎已增加了一倍。

在伦敦市场，情况则刚好相反。

伦敦金属交易所(LME)的注册铜今年迄今减少了61,625吨。目前的174,175吨是2015年2月以来最低。

专门用于实货出货以外的可用铜库存，来到2014年9月121,425吨以来最低。

不足为奇的是，LME价差较窄，且还在进一步收窄。同样不出所料的是，上海期铜曲线呈现温和的正价差。

很混乱，是吧？

这些都让国际铜业研究组织(ICSG)最新的一连串预测显得尤其及时。

就ICSG看来，精炼铜既不极度充裕也不较为匮乏，预计今明两年均为供应和需求大致均衡。

**均衡的市场？**

ICSG目前预计，今年全球精炼铜供应缺口5.6万吨，2017年将过剩2万吨。

今年预期的缺口已明显低于ICSG在2015年10月上次会议的预期，当时预计供应短缺12.7万吨。

不过对明年的预期盈余规模也低于当时预计的17.5万吨。

不论如何，以未来两年时间来看，结果都是一样的，铜市供应和需求状况较为均衡。

而且相对于规模达2,300万吨的精炼铜市场而言，这些盈缺评估规模都非常小，均在统计误差范围之内。

而且还有许多环节可以发生误差。

像铜这样用途多元化的工业用大宗商品，要精准判断供需平衡状态，从统计上而言，永远都是高难度的工程。

考虑到当前宏观经济的不确定性，尤其是中国这个全球最大的铜消费国发生的事情，统计数据变得愈发难以确定。

但这里的关键信息是ICSG在最近三次会议期间对于供应和消费预测数据的变化，如下图所示。

ICSG对2016年铜市场预测图表：tmsnrt.rs/1Ubfj6B

**生产和消费均下调**

当然，如果说铜没有大量供应过剩，那可能与直觉不符。

新矿投产，而铜需求增长却在放缓，尤其是中国的需求。中国是过去10年来铜消费的主要推动力量。

鉴于中国需求放缓以及其他地区制造业疲软，ICSG也的确削减了铜消费预测。

该组织现在预测今年全球铜表观消费量仅增长0.5%，这与中国自身表观消费增长同样疲弱的预期相呼应。强调“表观”这个词，就是说计算只使用已经公布的信息，而不采用未公布的库存变化信息。

这与该组织上年同期预测的增长3.1%，以及10月上次会议预测的增长3.0%相比，下修幅度确实不小。

但ICSG同样大幅下调了供应面的预测，抵消了消费预测方面的下调。

如今预期全球铜矿产量在2016年将仅成长1.5%，2015年4月和10月时分别预测成长5.1%和4.2%。

明年的成长率料将升高至2.3%，但仍将低于2015年时的3.5%。

这个供应预测最有趣的部分是主要构成之间的趋势背离。

因此，尽管铜精矿的产量今年料将增长4%，但阴极铜的供应则料将减少8%。

这主要是嘉能可位于非洲中部的营运，以及美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)位于美国和智利的营运自愿性关闭产能所致。

矿商减少阴极铜产量，进而使得ICSG调降精炼铜供应成长预测至0.5%，去年10月时预估为增长2.3%。

面对铜价下跌，可供使用的废料下滑，二次铜生产料也将减少1%。

**关键在阴极铜**

当然，ICSG最新预测本身可以及时一窥样貌，但同样重要的是，它们只能提供铜供应链中精炼铜部分的情况。

如同其他许多分析师预期，这很有可能是等待加工成为的铜精矿严重供应过剩。也有可能是完成加工的成品或半成品库存增加。

但对价格而言最重要的是中间阴极铜的部份，因为LME与上海期交所的交易，就是以阴极铜的供需情形为依归。

数量搞不好也不像大家想像的那么多。

如果真的是这样，上海与伦敦目前库存趋势分化的情况将无以为继。

实际上，在价差明显紧缩的情况下，LME市场似已出现某些反应。

指标现货对三个月期铜价差上周收在每吨逆价差16.50美元，周一早上现货升水已上扬至23.15美元。

原因可能是主力3月期约即将到期，现货对期货活动正常转为热络，但由于库存水平过低，因此收紧的情况不太可能消失。

加上ICSG预估今年不会出现金属大幅供应过剩，因此它们将继续维持在低档，直到LME现货升水上涨的程度，足以令目前运往中国的趋势转向为止。

在市场本身对今年铜价预期仍然众说纷纭的情况下，LME价差收紧也许是唯一能确定的一点。(完)