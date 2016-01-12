预计到2019年全球铜矿年产能将达到2700万吨--ICSG

美国公布强劲数据后美元保持升势 欧元由跌转升
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
路透伦敦1月11日 - 国际铜业研究组织(ICSG)周一公布，全球铜矿年产能预计将每年增长5%左右，到2019年达到2,700万吨。
“基于当前设施及已宣布的项目进展情况，到2019年，铜矿年产能预计将...(显示)较2015年水平增长大约440万吨或20%，”ICSG称。
“到2019年全球铜精炼年产能将达到2,970万吨，较2015年全年水平增长240万吨或9%。”
中国的铜冶炼产能在2000-2015年增长约470万吨，预计2019年之前每年继续增加150万吨。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。