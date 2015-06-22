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亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 02:01 BJT

标题新闻：全球精炼铜市场3月供应过剩6,000吨，今年1-3月过剩16.7万吨，去年同期为短缺-ICSG

ICSG：国际铜业研究组织

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