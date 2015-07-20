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亚洲 | 2015年 7月 21日 星期二 02:19 BJT

标题新闻：4月全球精炼铜市场供应短缺8.1万吨，产量183万吨今年前四个月供应过剩6.2万吨-ICSG

ICSG：国际铜业研究组织

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