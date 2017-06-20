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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 00:48 BJT

标题新闻：3月全球精炼铜市场短缺5000吨，2月为过剩10.2万吨，今年前三个月过剩16.4万吨-ICSG

国际铜业研究组织(ICSG)
    
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