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国际财经 | 2016年 8月 23日 星期二 13:34 BJT

5月全球精炼铜市场供应紧缺6.5万吨--国际铜业研究组织

路透伦敦8月22日 - 国际铜业研究组织(ICSG)在最新的每月公告中指出，5月全球精炼铜市场出现6.5万吨的供应缺口，4月供应缺口为14.4万吨。

ICSG表示，今年前五个月市场有22.2万吨供应缺口，上年同期供应缺口为3.9万吨。

5月全球精炼铜产出为193万吨，消耗量为199万吨。

5月中国保税区铜库存缺口6.8万吨，4月缺口为12.6万吨。(完)

(编译 许娜；审校 高琦)

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