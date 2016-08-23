5月全球精炼铜市场供应紧缺6.5万吨--国际铜业研究组织

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦8月22日 - 国际铜业研究组织(ICSG)在最新的每月公告中指出，5月全球精炼铜市场出现6.5万吨的供应缺口，4月供应缺口为14.4万吨。
ICSG表示，今年前五个月市场有22.2万吨供应缺口，上年同期供应缺口为3.9万吨。
5月全球精炼铜产出为193万吨，消耗量为199万吨。
5月中国保税区铜库存缺口6.8万吨，4月缺口为12.6万吨。(完)
(编译 许娜；审校 高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。