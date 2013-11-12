沪铜小幅收跌 三中全会结果出炉前谨慎情绪弥漫

路透上海11月12日 -中国商品期货市场周二呈现窄幅整理格局，大部分品种日内涨跌幅未超过1%，中共十八届三中全会结果出炉前市场心态普遍谨慎，等待会议对经济和主要商品需求给出方向性指引。

作为大宗商品风向标的沪铜小幅收低，主力1401合约下跌0.41%至每吨51,480元。近一周来，沪铜的震荡区间进一步收窄，主力合约大部分时间在不到1,000点的狭窄区间内波动，成交量亦明显萎缩。部分市场人士认为，三中全会的结果将成为沪铜突破盘整格局的一个重要契机。

中国共产党十八届三中全会今日闭幕。会前引发舆论广泛猜测和讨论的中国改革纲领性文件即将面世，令整个金融市场屏息以待。

“如果会议有一些对市场积极的政策出来，例如促进制造业发展的措施等，将会给铜等工业品注入上涨动力，但这种推动料只是短期的，难以影响铜的整体供需格局。”安信期货的金属分析师佟玲表示。

她并称，尽管后期铜的供应压力将逐步显现，但目前国内消费也不像一些人想象的那么差，年底前各种生产订单需求也还不错，目前多空双方都没有找到发动一波大行情的足够理由。

国家统计局周一公布的数据显示，10月精炼铜产量为637,958吨，连续第二个月创下纪录高位，较前月增长2.9%，较上年同期大增22.9%。

在供应端压力显现的同时，需求端却仍显露坚挺迹象。上海金属网的数据显示，周二上海保税库铜溢价为每吨190-205美元，较前一日上涨5美元，而国内现货铜价亦较期货升水，反映出当前铜现货需求相对紧俏。

中金公司发布的最新报告称，大宗商品2014-2015年供应面的分化将决定相对收益的关键因素，石油、铜及黄金将趋势下行，但铅锌和铂族金属存在上行机会。

路透技术分析师王涛表示，沪铜目前运行在10月17日高点52,660元以来的C浪的第三小浪，短线料下探50,800元的100%费波纳奇水准。

浏览沪铜技术分析图表,请点选链接:(link.reuters.com/daf64v)

北京时间15:05，LME三个月期铜报每吨7,150美元，下跌0.32%，从前一日7,200美元上方的一周高点下滑。 (完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。