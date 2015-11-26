分析师预计铜价可能在短暂上扬后重拾跌势

路透伦敦11月25日 - 受中国需求不确定性拖累，铜价过去几个月重挫，目前则暂时获得喘息之机，但研究价格形态以预测未来走势的分析师称，铜价后市可能倾向下跌。

铜价若决定性跌破重要心理关口4,400美元，则可能跌向2009年所及低位，这让主要铜矿商更加焦虑。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜本周触及每吨4,443.50美元，自5月所及年内高位6,481美元下跌30%。铜价周三交投于4,550美元左右。

中国需求增长放缓的担忧加剧，帮助打压铜价周一跌破重要关口4,500美元。外界预计全球铜消费量约达2,300万吨，中国需求则占了其中的近一半。

“下行趋势已稳稳建立。短线上涨将被视为抛售契机，”苏克敦金融旗下研究分析师Kash Kamal称。

“若再跌破4,400美元，则将发出看跌信号，铜价可能很快触及4,350美元，这是周线图中的一个趋势通道水准。”

4,400美元还位于2008年底至2011年走势的费波纳奇回档位附近。

“只要铜价依然低于9月和8月的低点，我们仍相当看空，”德国商业银行分析师Axel Rudolph表示，“我的目标是4,400美元，若这也失守，下个主要支撑位是4,000美元。”

4,000美元将令生产商更加痛苦。嘉能可(GLEN.L)已经承诺，到2016年底时将净债务规模从将近300亿美元削减至200亿，并称该计划有助于公司承受住铜价跌至4,000美元的冲击。

铜价触及4,000美元的心理关口之前，要先跌破2009年5月以来低点4,315美元。

但交易商称，铜价可能出现一些空头回补，然后才会再次尝试下行。

“出脱空仓可能意味着价格在下跌之前会先上涨，”一位铜交易员说。

若铜价勉力守在4,600美元上方，上档目标为8月低点4,855美元和9月低点4,915.50美元。

“最近出现一些空头，若市场有复苏迹象，这些空头将会消失。若价格上涨的同时，中国制造业传出好消息，铜价可能达到5,000美元，”一位交易员说，“但我们知道生产商寻求在5,000美元附近做对冲。”

中国11月官方制造业PMI将于12月1日出炉。(完)