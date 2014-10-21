调查：2015年大量供给涌向铜市场 价格将承压

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
路透伦敦10月20日 - 路透调查显示，明年铜价将面临压力，因主要消费大国中国的需求温和，难以消化掉激增的供给。
受访的25位市场人士平均预期，2015年现货铜价将在每吨6,724.03美元，较7月类似的调查减少0.5%。
分析师预期2014年铜均价将在每吨6,887.60美元，较前次预测下滑0.2%，较2013年的均价几乎下滑6%。
铜价前景趋于恶化，归因于预期市场供给过剩的情况会越来越加剧。分析师预期今年过剩的数量将在94,300吨，到2015年将扩大至350,000吨。
Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain说道：“预期下半年的市场将更宽松，因中国进口料减少且铜供给将会激增。”
矿业公司嘉能可(GLEN.L)今年上半年的铜产量增加13%。此外，主要出口国印尼在沉寂几个月之后重启铜精矿出口，这巩固了铜供给过剩的看法。
鉴于中国房地产业放慢脚步以及信贷环境趋紧，围绕该国铜需求前景的疑虑仍挥之不去，中国占到全球铜消费市场的40%。
欲浏览基本金属调查图表，请点选：link.reuters.com/qaz23w
**铝供应趋紧**
与铜形成鲜明对照的是，预期明年的铝市场供给将大幅收紧，供给缺口将在102,500吨，稍早调查预测为短缺4,444吨。
预期2014年铝供给过剩38,500吨，此前预测为过剩235,500吨。
铝价下滑已促使一些生产商减产，自3月来铝库存一直稳步减少，并降至三年低点。
据受访的26位分析师预期2014年的铝价CMAL0将在每吨1,871美元，较上次预估上涨2.4%，较2013年价格上涨1.4%。2015年的价格料涨至每吨2,000美元，较前次预估上扬2%。
今年的镍价CMNI0料涨17%至每吨17,478美元，不过较前次预估仍下滑2.4%。预期2015年的镍价将反弹至20,177.50美元。
锌价CMZN0预期今年将大涨14%至2,180美元，明年将进一步攀升至2,350美元，今明两年的供给将分别短缺201,000吨和168,500吨。
2014年锡价CMSN0预期平均将在每吨22,347.30美元，较前次调查下滑3.5%，不过预期2015年价格将反弹至22,850，但仍较上次调查下滑6.2%，因需求前景令人忧虑。
预期今年的铅价CMPB0平均将在每吨2,133美元，较上次预测下滑1.2%，与2013年价格接近持平。2015年的铅价将回升至每吨2,288美元。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张荻)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
尽管与中国公司有着千丝万缕的联系，但在欧美投行借助中国公司并购交易和股债发行赚取顾问费之时，中国最大型的国有银行却错失上亿美元的收入。
路透香港4月26日 - 在2016年第三季的某个时候，管理着800亿美元全球资产的贝莱德(Blackrock)科学主动投资股票团队通过卫星图像发现，中国土地上的建筑活动出现升温迹象。