中国金属：虽有经济增长放缓之忧，但中国铜需求强劲--Aurubis

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
路透汉堡4月23日 - 欧洲最大的铜冶炼公司Aurubis 周四表示，中国铜需求继续上升，尽管担心其经济成长正在放缓。
“中国阴极铜需求已明显增加，且随着价格下降需求进一步增强，”Aurubis在一份报告中指出。
该公司称，中国铜库存一直在下降，因为中国保税区仓库的现货铜较伦敦金属交易所(LME)价格升水低于亚洲其他地区。
Aurubis称：“中国保税区仓库的库存尤其在下降。2月末估计在90万吨，但到3月中减少到约85万吨，现在上海的库存可能不到60万吨。”
其并称，据信中国铜加工商库存水平也不高，若业务增多，他们必须增加阴极铜库存。
“中国电缆厂商中约有85%表示3月订单上升，他们的铜需求也因此增加，”Aurubis说。
“整体来看，2013年全球精炼铜供应过剩情况远不如预期的那么严重。因此，铜价也不太可能持续在低位。”
Aurubis还指出，铜价最近下跌后可能寻获支撑，因为几家铜冶炼商减产。(完) (编译 李爽; 审校 程琳)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。