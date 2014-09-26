《HOME专栏》LME工业金属深跌，铜因低库存展现韧性

也有可能是中国国储局悄悄吸纳了保税仓库释放出来的铜。中国国储局是全球库存中最不透明的部分。

最明确无误的是，中国与全球其他地区一样，都没有出现切实的过剩迹象。

**卖方需警惕**

多数分析师仍深信，原材料过剩变为精炼铜过剩只是个时间问题。

中国8月的精炼铜加工量创下纪录高位，暗示这个转变过程已然开始。

但在看得见的库存，特别是LME库存开始明显上升之前，铜价对于给其他金属造成冲击的中国增长放缓担忧还是相对具有抵抗力。

做空者需要考虑到多头对库存和价差产生的巨大影响。

但这种多空对峙是基于令人难以琢磨的整体全球市场铜过剩。(完)