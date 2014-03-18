《HOME专栏》铜市剧本今年推倒重来 需求面撼动供给主角地位

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透伦敦3月17日 - 今年排好的铜市剧本也就到此为止了。
此前分析师都认为2014年的铜市主角是供给。
据国际铜业研究组织(ICSG)，去年前11个月全球铜矿产量增长8%，在连续几年低迷之后出现戏剧性的转势。
最初预计这些供给将导致可售精炼铜在2014年增加，从而步步压低铜价。
不过一致的看法是，这将是一个缓慢且渐进的过程，第四季某个时间铜价才会跌至谷底。
而上周稍早仅仅几个小时之间这样的看法就被打破，当时伦敦金属交易所(LME)三个期铜跌至44个月低位每吨6,376.25美元。
而且铜市这样的腥风血雨与供给压力增加毫无瓜葛，但是与需求却撇不开联系，首当其冲的就是中国需求。
**都是需求惹的祸**
而纠结的地方在于，真正冲击铜市的并非中国的工业需求不济。
中国今年的沉闷开局是确凿无疑的。从采购经理人指数(PMI)到出口，各项指标描绘的都是中国经济放缓的画面。
这给从铝到锌的各种工业大宗商品投下阴影。
而铜的情况则和这些商品有所不同，从某种程度上讲铁矿石的情况也和铜差不多，原因是二者都对另一种形式的需求反应敏感。
投资者具有将铜作为担保品、用于中国影子信贷市场的需求，因此推动进口量大增，远高于制造业用途或库存周期能够解释的水平。
结果正如现在众所周知的那样，上海保税区库存快速累积，目前估计达到70万吨以上。
这些如山般的铜库存是LME库存的三倍。在背后支撑这样高库存的是一个复杂且不透明的信贷结构。
正因为如此，当一家名不见经传、叫做超日太阳能的公司成为史上首家债务违约的中国公司时，市场感到如此惊恐。
违约消息造成的震荡波及到整个中国信贷体系，在铜方面，则引发了融资交易胡乱解除仓位的忧虑。
**解除仓位大潮**
至少迄今为止，这座铜信贷的高山还几乎没有显现即将崩塌的迹象。
最为敏感的指标应该是上海保税仓储区中的铜现货贴水价位。
尽管过去两个月，贴水已经下降到每吨120-140美元左右，但按照历史标准仍然是很高的水平。
如果担保交易被迫解除，铜被抛售到国内市场，贴水将跌得更快更狠。
正如巴克莱资本分析师所称，“铜融资的主流机制意味着，相关方不会面临很快出售现货库存的压力。”
在巴克莱资本称作“常规贸易融资”的交易中，已经卖出了现货铜；而在“库存融资”交易中，交易双方都可以得到充分对冲。经济损失的可能性仍然存在，但是“似乎不会发生现货库存大甩卖的情况”。
当然，太过关注铜担保融资这种“已知的不确定性”也有风险，因为同时可能忽略了背后隐藏更深的更大问题。
那就是融资贸易以及中国真实库存的不透明，这些都是造成恐慌的原因。
**大规模的再平衡？**
在上述重要背景之下，随着全球库存增长从中国转向世界其它地区，最可能出现的场景并非是“大解除”，而是“大规模再平衡”。
正是中国对铜的抵押融资需求，将过剩的铜吸引至上海保税区，与此同时减少了其它地区的供应。
信贷紧张以及低迷的实货需求，尤其是不利于进口的伦敦-上海套利活动，应该会令流入中国的铜减少，更多的供应会充实到其它库存不足的地方。
随着进口铜矿石被加工成精炼铜并出口，而且能享受优惠税率的冶炼厂加快出口，上述库存转移过程可能会加快。
确实有迹象显示这将会发生。据江西铜业副总经理吴育能，中国六家大型冶炼成已同意每月出口约15万吨。
不过需要澄清，中国铜冶炼厂所说的“出口”，可能意思是“出口”至上海保税区。
至于这种“出口”能不能进入LME在亚洲的仓库，取决于LME市场所施加的引力，而这种引力的形式则是逆价差所产生的现货升水。
虽然LME期铜曲线的前部分确实处在逆价差区间，比如现货与三个月期铜的价差在每吨21美元左右，不过相比几周前这还不算太小。
**需求动力**
在我们等着看中国的铜“出口”如何展开之际，其他因素也在发挥作用，减缓下跌动能。
首先，铜价突破了长期维持的每吨6,900-7,500美元区间，已经刺激工业用户的远期买盘。
特别是欧洲用户持续利用铜价下跌及欧元/美元汇率有利的双重良机，锁住价格，最远锁定到2018年。
铜价近日大跌的另一个直接影响，将是铜市的废铜部分。废铜贸易对价格极为敏感，部分原因在于多数交易通常没有安排对冲避险。
因此，当出现像最近这样的剧烈价格走势时，往往导致废铜贸易商暂缓供货，不仅会影响加工厂商取得原料，在原料中混合废铜的制造业也会受到波及。
而结果便是推升制造业者的精炼铜需求。
最后一个变数则是，中国当局可能进场囤货。
外界认为，中国国家物资储备局(国储局)一直在考虑加大收购铜，甚至在上周市场变动前便在考虑。
铜价跌破7,000美元，对于国储局的吸引力，就像对欧洲用户一样强烈，不过如果国储局真的决定行动，应该会设法悄悄进行。
以上这些支撑因素并不代表铜价不会进一步下跌。空方仍然处于主导地位，而且仍在强化技术面动能讯号，其中少不了那些协助引发这波跌势的中国空方。
但在铜市的需求面，现在已经有一些强力的稳定价格因素开始作用。
当然，这便彻底改写原本预期一切全看供应面的铜市剧本了。(完)
(审校 艾茂林/高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。