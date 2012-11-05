哈萨克斯坦最大铜矿商考虑向中国出口铜精矿

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透香港11月5日电---哈萨克斯坦最大的铜生产商Kazakhmys(KAZ.L)(0847.HK)的财务长Matthew Hird周一表示,由於该公司两座新的大型铜矿预计分别在2015和2016年上线,计划向中国出口铜精矿.
Matthew Hird在香港对记者表示,这两座矿每年的铜精矿产量预计都将在10万吨左右,将把该公司的产量提升近70%,至每年约50万吨.
不过该公司不打算扩大冶炼能力,因此矿石将会产生富余.目前其冶炼能力为每年45万吨.
他表示,虽然该公司目前不向中国出口铜精矿,但每年月约80%的精炼阴极铜都销往中国.
Hird称,该公司在中国的最大客户是江西铜业(600362.SS)(0358.HK).(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透香港2月28日 - 中国银行的香港分支--中银香港周二称，已就收购母行的印尼以及柬埔寨业务签订协议，交易作价逾25亿人民币。
路透上海2月28日 - 国际知名管理咨询公司--麦肯锡最新调研报告显示，中国的共享经济中，共享出行正快速普及，而共享空间和共享技能方兴未艾。麦肯锡认为，共享经济在中国尚处发展初期，需要解决商业模式、就业影响、社会价值等多项课题。