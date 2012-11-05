哈萨克斯坦最大铜矿商考虑向中国出口铜精矿

路透香港11月5日电---哈萨克斯坦最大的铜生产商Kazakhmys(KAZ.L)(0847.HK)的财务长Matthew Hird周一表示,由於该公司两座新的大型铜矿预计分别在2015和2016年上线,计划向中国出口铜精矿.

Matthew Hird在香港对记者表示,这两座矿每年的铜精矿产量预计都将在10万吨左右,将把该公司的产量提升近70%,至每年约50万吨.

不过该公司不打算扩大冶炼能力,因此矿石将会产生富余.目前其冶炼能力为每年45万吨.

他表示,虽然该公司目前不向中国出口铜精矿,但每年月约80%的精炼阴极铜都销往中国.

Hird称,该公司在中国的最大客户是江西铜业(600362.SS)(0358.HK).(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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