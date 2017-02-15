焦点：危机？没有的事！亚洲买家对全球两大铜矿罢工不以为然

路透墨尔本2月15日 - 即便罢工活动导致全球两家最大铜矿停产，亚洲铜业却相当放松，因坐拥充足库存底气十足，自1月底以来，他们的铜库存已增长近三分之二。

最新数据显示，中国上海期交所的铜库存已较1月20日当周飙升61%至277,659吨，为2016年5月以来最多。据咨询机构CRU集团称，上海保税仓库里的铜库存已从11月份的45万吨左右增至略超过50万吨。

必和必拓(BHP Billiton)(BHP.AX)上周宣布，旗下智利Escondida矿场出货遭遇不可抗力。另外，美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)本周也已将Grasberg铜矿工人遣散回家。Escondida和Grasberg分别是全球第一和第二大铜矿。

但是由于库存充裕，这些中断并没有引发市场担心，中国保税区的阴极铜相对全球价格的升水仍持稳于每吨75美元。中国是全球最大铜消费国。

“中国的保税市场中仍有大量库存，所以我们不是那么担心目前的不可抗力情况，”必和必拓在上海的一家客户称。这家客户2月份的交付遭延迟。

必和必拓中止了Escondida铜矿运作，因为面临罢工，另外自由港旗下的Grasberg铜矿脉也停摆，因为当地唯一接收该矿脉产出的炼厂逢罢工而关厂，在现场仓储已满的情形下不得不停止生产。

除了精炼铜库存较高之外，在产出中断之前的几个月内，进口至中国的铜矿石及铜精矿也大幅增加。根据海关数据，11月进口量创下176万吨的纪录新高，12月的进口量也仅略低于上述水准，达167万吨。

尽管中国升水仍持稳，但是铜价已见上扬，其中伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周一升至每吨6,204美元，创5月25日以来最高。

在矿场供应方面，分析师估计产出中断将导致全球铜精矿供应平均每日减少约5,400吨。根据高盛说法，若Escondida铜矿罢工时间超过20天，第一季全球供应可能下滑1.8%。

路透调查分析师的估计显示，理论上这将导致今年精炼铜小幅度供应过剩8万吨消失殆尽。

渣打分析师团队表示，Escondida及Grasberg产出停摆是一个“合理”的偏多因素，但他们也提到存货偏高的问题。

“倘若持续期间超过2月底，则阴极铜市场可能开始趋紧。但目前我们显然仍处于阴极铜供给过剩的阶段，”上述分析师在报告中指出。

在精炼铜进口激增下，多数中国炼厂并不急着增添新供给。

“多数炼厂对未来两三个月都做好充分准备，尤其是主要炼厂。他们在中国农历年前早已补充库存，因此他们相当宽心，”上海一交易商消息来源指出。

根据CRU，炼厂支付矿场业者精炼铜的费用--即供需平衡的指标，于上周降至每吨85美元上下，脱离1月中旬80-89美元区间高段的高点。

捷客斯控股(5020.T)旗下金属业务部门为日本最大的炼铜厂；公司一名发言人表示，除非Escondida罢工延宕数月之久，否则他们不认为这会带来很大的冲击。

但Escondida罢工事件或将余波荡漾，对力拓在犹他州Kennecott矿场等其他矿区的劳资谈判产生影响。北美一交易商消息来源认为，中国低估罢工事件所带来的影响。

“目前已经有许多人在询价，有些甚至早在2月。市场对于2-3月的兴致还不错，”该消息人士称。(完)