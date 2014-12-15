《焦点》“两拓”铁矿石战略故伎重演，欲借增产称霸铜市

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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在南北美洲、澳洲和蒙古等地区，必和必拓和力拓开发新矿或扩张旧矿，一些需要的投资数以十亿美元计，其他则几乎不需要投入。
**诸多项目**
在亚利桑那州，合资项目Resolution可在数十年内满足美国总体铜需求的25%。
力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)上月在G20(20国集团)峰会上在与美国总统奥巴马会面时，特别讨论开采Resolution矿的计划。
“我和奥巴马总统提到，Resolution之所以重要，是因为铜将出现供应短缺。世界需要更多，”沃尔什在一次采访中称。
必和必拓财务长Peter Beaven曾表示，必和必拓掌握全球最大的铜资源基础，很多矿床蕴藏的金属足以开采数百年甚至更多。
Beaven称，与力拓在智利价值40亿美元的Escondida在建合资项目，加上在澳洲独资奥林匹克坝矿扩张，几年内便可以增加数十万吨的年度铜供应量。
Beaven称，仅Escondida矿每年就能生产100万吨铜，接近全球产量的5%，至少可持续十年，而资本支出微乎其微。
力拓本身划拨60亿美元，用于扩张蒙古奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi)项目，秘鲁La Granja矿也在开发初期阶段。La Granja矿被认为是拉美最大的未开采铜矿。(完) (编译 朱晓军/于春红/王丽鑫；审校 王洋/艾茂林)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)