《焦点》“两拓”铁矿石战略故伎重演，欲借增产称霸铜市

在南北美洲、澳洲和蒙古等地区，必和必拓和力拓开发新矿或扩张旧矿，一些需要的投资数以十亿美元计，其他则几乎不需要投入。

**诸多项目**

在亚利桑那州，合资项目Resolution可在数十年内满足美国总体铜需求的25%。

力拓执行长沃尔什(Sam Walsh)上月在G20(20国集团)峰会上在与美国总统奥巴马会面时，特别讨论开采Resolution矿的计划。

“我和奥巴马总统提到，Resolution之所以重要，是因为铜将出现供应短缺。世界需要更多，”沃尔什在一次采访中称。

必和必拓财务长Peter Beaven曾表示，必和必拓掌握全球最大的铜资源基础，很多矿床蕴藏的金属足以开采数百年甚至更多。

Beaven称，与力拓在智利价值40亿美元的Escondida在建合资项目，加上在澳洲独资奥林匹克坝矿扩张，几年内便可以增加数十万吨的年度铜供应量。

Beaven称，仅Escondida矿每年就能生产100万吨铜，接近全球产量的5%，至少可持续十年，而资本支出微乎其微。

力拓本身划拨60亿美元，用于扩张蒙古奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi)项目，秘鲁La Granja矿也在开发初期阶段。La Granja矿被认为是拉美最大的未开采铜矿。(完) (编译 朱晓军/于春红/王丽鑫；审校 王洋/艾茂林)