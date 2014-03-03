《KEMP专栏》铜价飞涨而产量却难以跟上 问题主要出自地面上

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp/编译 孙茉莉/许娜/高琦/蔡美珍
路透伦敦2月28日 - 尽管目前铜价较本世纪初已经涨了三倍，但铜矿企业在增产方面一直举步维艰，该行业的表现实在令人尴尬。
铜价飞涨但产量却迟迟不能跟上，铜矿商试图将其归咎于老矿山的矿石等级下降。
但和原油的情况一样，阻碍铜产量增加的真正原因是在地上而非地下。
铜矿储量并没有短缺，尽管一些老铜矿的产量开始下滑。
据美国地质调查局(USGS)公布的最新预估，未勘探铜资源储量在35亿吨，是已探明21亿吨储量的一倍以上。
按照目前每年2,000万吨的消耗速度来看，这一资源储量足够使用300年，而且通过循环再利用，消耗用尽的时间还要再推迟更多世纪。
目前的挑战在于，铜矿开采经常面临不利的政治环境。
**产量受限**
在2000至2012年间，铜价年平均复合增长率为13%，而铜产量却只有2.6%(如果扣除循环再利用的铜，那么涨幅只有2.0%)。
相形之下，原铝价格的年平均涨幅仅为2.4%，但产量却以5.6%的速度增长。
铜与石油更像，油价平均每年上涨12%，而产量仅增长1.1%。
目前，仅仅五个国家(智利、中国、美国、秘鲁和澳洲)就占有全球铜矿产量的60%。
根据USGS和国际铜业研究组织(ICSG)的数据，智利一国便占全球铜矿产量的约三分之一。
非洲铜矿带包括一些全球最诱人的矿床，但由于政治动荡和经济基础薄弱，铜矿带的大部分地区仍属开采禁区。
**新的开发前沿**
由于矿石等级下降、成本增加，传统生产商维持原有产量已感吃力，更不用说增产了。
但人们认为，未勘探资源比目前已公布的矿藏分布更为广泛。
USGS根据对地质条件的细致评估作出估计，俄罗斯远东和西伯利亚东部、蒙古、哈萨克斯坦、中国以及往南直到印度支那和东南亚，可能蕴藏有浅地表铜矿床。
USGS的资料还显示，北美和南美也可能有大量未探明资源，尽管这些地区已经过多次勘探研究。
USGS估计，在亚洲从北极地区沿岸和堪察加、往南到西伯利亚东部和中国，直至东南亚和印尼群岛的广阔区域里，可能蕴含着7.7亿到24亿吨未探明铜资源。
与非洲和美洲相比，该地区目前探明储量还不算大，但许多都还未经充分开发。
USGS指出，青藏高原上已经探明有四个巨大的铜矿脉。甚至在那些已经过很多勘探的地区，比如印尼，未发现的资源储量也非常可能超过已经被探明的矿藏。
**能源开发成本**
铜矿生产要消耗巨量能源。根据纽约州立大学Ajay Gupta和Charles Hall的文章，生产一吨精炼铜需要用掉相当于22桶原油的能量。(摘自2012年出版的“Fundamentals of Materials for Energy andEnvironmental Sustainability”一书的“Energy cost of materials”一节)
相比之下，生产一吨钢材耗用的能源仅相当于4.75桶原油，铅生产每吨消耗约5桶原油，锌消耗约12桶原油。只有铝生产耗用的能源更多，将近31桶原油。
铜冶炼和电解精炼过程很明显是能源密集消耗型的，需要大量电力支持。
其实，大部分能源密集工序都集中在初期开采、加工和精炼阶段，因为更大体量的矿石就在这个阶段处理。
电力是用在通风除尘、水压、破碎和研磨工序，柴油主要用于牵拉和其他运输过程。
根据Gupta和Hall的研究，在开采生产过程中，三分之二的能源消耗在破碎研磨阶段。因此对于铜冶炼商而言，如何获得足够的可靠而又负担得起的电力和柴油，是很伤脑筋的问题。
**地面上的问题**
ICSG强调，能源成本及老矿场的矿石品级下滑，是铜矿供应的财务面及经营面阻力。
但ICSG也列出其他许多不利因素，包括财务(项目经费成本及薪资)、财税(税务及权利费问题)、运行(取得用水管道、环保规定及劳资关系)、政治(资源民族主义及政局不稳)。
生产铝的能耗密度比铜更高，但铝产量的增速是铜的近三倍，由此来看，能源显然并不是主要问题。根据ICSG的说法，项目开发的资本成本也不是问题。
这些阻力似乎主要是出在业内人士所说的“地面上”的众多问题。
这些问题包括税务及权利费、劳资关系、与当地社区及环保团体的关系、资源民族主义、政治及法令的不稳定问题。
从这方面来看，铜业所面临的问题，就和阻碍北美以外地区石油生产的问题一样。
全球已探明及尚未发现的铜资源，许多都位于中等收入及贫穷国家，这些国家的政治、契约履行及金融稳定性都很低。
力拓(RIO.L)开发蒙古奥尤陶勒盖铜金矿的过程一波三折，就是“地面上问题”阻碍扩大铜产量的典型代表。
这个世界并不缺高品位的铜资源。地球上的铜储量足以供应好几百年。最大的挑战是要如何复杂的政治环境中取得这些铜。(完)
(译文审校 郑茵)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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