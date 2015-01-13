分析：铜价跌至五年低点 但尚不足以导致生产商大幅减产

路透纽约/伦敦1月13日 - 铜价跌至五年最低水准已经造成全世界十分之一的矿企面临亏损，但这一次或许还不够痛彻心扉，铜市预计还难以见到大幅减产。

伦敦金属交易所(LME)期铜价格周一跌破每吨6,000美元，为2009年10月以来首见。铜价自去年7月以来已下跌16%，累计跌幅为2013年以来最大。铜不但跟进油价无情的下滑，有关铜供应过剩加剧的疑虑也挥之不去。

原油价格自去年夏季高位下挫达60%的跌势，已促使许多生产商大举缩减今年的钻井计划。然而，大多数铜生产商还可再忍受1,000美元的跌价，才需要严格控制资本支出。

咨询机构CRU的矿业成本谘询总监Robert Edwards表示，当铜价处于每吨5,000美元时，矿企而言才会感到难忍的切肤之痛。Edwards说，那时全球将有四分之一铜生产商的现金流将大失血，届时才会见到矿企“明显”减产。

目前，全球仅有约10%的生产商--即第90个百分位--是处于赤字状态。第90个百分位通常被作为大宗商品市场的一个支撑点。

可以确定的是，部分扩产项目已经受到影响。Antofagasta今年将关闭智利规模较小的米奇亚铜矿(Michilla)，因为已经没有经济效益。

上月，Barrick Gold Corp警告称，如果赞比亚政府将露天作业的矿产资源税由6%上调至20%，将暂停在该国的Lumwana铜矿。

但如果铜价持续低迷，将迫使生产商削减生产计划。

“未来数月，如果铜价如我们预期的那样继续承压，位于成本曲线上档的其他生产商将会效仿，”汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)的分析师Bruce Allway表示。

第二季，他将包括贬值在内的第90百分位数定为每吨5,660美元，就是说，如果价格低于这个水平，全球10%的产量将亏损。

在2月农历新年前价格料将容易下跌。新年期间需求通常会大幅下降，因长达一周的假期使得制造活动放缓。

**金融危机的记忆**

铜价自去年7月便开始下滑，但新年伊始以来下滑速度加快。这让有些人想起2008年的情况。当时，由于建筑和汽车业的电线和铜管需求在全球经济危机高峰时锐减，使得铜价一度跌破每吨3,000美元。

Edwards表示，现在就拿来和2008年相比还言之过早了。他表示，回想当时，矿商将项目束之高阁，并关闭了一些高成本的业务，但这样的反应缓慢且有限，而生产商则是即使亏钱也不愿减产。

到了2009年底，铜价已上涨了逾一倍，在12月时达到每吨7,500美元，因中国战略储备逢低买进铜。

此次价格跌势更缓更稳。铜价自7月以来跌了近20%，因外界担心信贷紧缩及中国需求放缓。

麦格理基本金属分析师Vivienne Lloyd认为，铜市接近“最低点”，可能将触底反弹，因随着产量下降，过剩程度减轻。过去两年来矿企已削减开发新项目的预算。

不过分析师称，赞比亚、智利及中国等一些全球成本最高的矿企尤其易受铜价进一步下跌的影响。

在全球最大铜产国智利，矿企多年来一直面临老矿山矿石品级下降的苦恼，它们更可能受到指标价格疲软的冲击。

“毫无疑问许多处在成本曲线上端的矿企感受到压力，赞比亚一些矿山受到的压力最大，”Allway称。(完)

(编译 李婷仪/李春喜/戴素萍/于春红; 审校 徐文焰/张明钧/王丽鑫)

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