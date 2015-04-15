版本:
中国
国际财经 | 2015年 4月 15日 星期三 12:13 BJT

今年铜市供应过剩状况料加重 令铜价承压--GFMS

路透伦敦4月14日 - 汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)分析师周二在一份报告中称，今年铜需求疲软加上矿业产出增加，将导致供应过剩加剧，进而打压价格。

GFMS在2015年铜市调查中表示，新矿增加产能将助推今年全球铜矿产出增长逾3%，2014年为增长1.5%。

“由于需求增长令人失望且供应增加，未来几个月市场供应过剩状况或将越来越明显，”该机构称。

GFMS称，铜矿产出上升将导致2015年全球供应过剩增至39.9万吨，去年为过剩31.6万吨。

该机构预计伦敦金属交易所(LME)三个月期铜今年均价为每吨5,975美元，较2014年下跌12%。

LME期铜价格1月底曾挫跌至每吨5,339.50美元的五年半低点，但此后已有回升，周二交投于5,912美元。

矿场现金成本下降也抑制价格，由于成本控制改善、油价下跌及汇率波动的影响，该成本平均已下降11%。

“...价格还有进一步下跌空间。”GFMS称。“我们预计要到2015年下半年价格才会有明显回升。”

去年美国铜矿产量增长强劲，超过秘鲁成为全球第三大产铜国。

调查显示，由于中国经济放缓，用于建筑和电力行业的铜消费增长料仍大抵平平。2014年中国住宅建筑面积下降14.4%。

其表示，“需求前景依然黯淡。”并指出，中国国家电网公司今年的投资将成长9%，远低于预期。

中国占全球铜需求的45%左右。

GFMS表示，今年全球铜需求将增加3%至2,220万吨，去年成长4%。

其并称，中国国家物资储备局料会有一些需求，2015年可能最多采购40万吨。

“此时或许是战略性补充库存并增加实货资产库存的最佳时机”。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪/戴素萍 审校 王兴亚/郑茵/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐