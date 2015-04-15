今年铜市供应过剩状况料加重 令铜价承压--GFMS

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透伦敦4月14日 - 汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)分析师周二在一份报告中称，今年铜需求疲软加上矿业产出增加，将导致供应过剩加剧，进而打压价格。
GFMS在2015年铜市调查中表示，新矿增加产能将助推今年全球铜矿产出增长逾3%，2014年为增长1.5%。
“由于需求增长令人失望且供应增加，未来几个月市场供应过剩状况或将越来越明显，”该机构称。
GFMS称，铜矿产出上升将导致2015年全球供应过剩增至39.9万吨，去年为过剩31.6万吨。
该机构预计伦敦金属交易所(LME)三个月期铜今年均价为每吨5,975美元，较2014年下跌12%。
LME期铜价格1月底曾挫跌至每吨5,339.50美元的五年半低点，但此后已有回升，周二交投于5,912美元。
矿场现金成本下降也抑制价格，由于成本控制改善、油价下跌及汇率波动的影响，该成本平均已下降11%。
“...价格还有进一步下跌空间。”GFMS称。“我们预计要到2015年下半年价格才会有明显回升。”
去年美国铜矿产量增长强劲，超过秘鲁成为全球第三大产铜国。
调查显示，由于中国经济放缓，用于建筑和电力行业的铜消费增长料仍大抵平平。2014年中国住宅建筑面积下降14.4%。
其表示，“需求前景依然黯淡。”并指出，中国国家电网公司今年的投资将成长9%，远低于预期。
中国占全球铜需求的45%左右。
GFMS表示，今年全球铜需求将增加3%至2,220万吨，去年成长4%。
其并称，中国国家物资储备局料会有一些需求，2015年可能最多采购40万吨。
“此时或许是战略性补充库存并增加实货资产库存的最佳时机”。(完)
(编译 王丽鑫/张若琪/戴素萍 审校 王兴亚/郑茵/艾茂林)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)