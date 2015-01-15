分析：铜价大跌是预示全球经济变糟的恶讯还是无关大局的杂音？

路透纽约1月14日 - 铜价走势经常被视作反映全球工业需求状况的重要指标。本周迄今，铜价已在短短几日内重挫8%，并触及五年半最低点。这波剧烈行情点燃了市场人士的争论：已然备受重创的全球经济是否即将遭受又一次严重冲击。

辩论的一方是部分投资者，他们认为“铜博士”的价格暴跌是反映中国经济情况的新的不良讯号。辩论的另一方是交易商和经济学家，他们认为此番跌势不过是一幕杂音，与全球经济增长前景并无多少关联。

对于掌控着数以十亿美元计客户资金的基金经理而言，这波推动铜价进入熊市区间的跌势构成了一个转折点，加剧了有关市场进入长期下跌螺旋格局的恐惧--原油价格暴跌本来就已经让市场惶惶不安了。自金融危机以来，中国经济一直是为数不多还能推动全球经济发展的动力之一。

“市场并不是无缘无故地昵称铜为‘铜博士’，”DoubleLine Capital的联合创始人Jeffrey Gundlach表示，“铜价下挫伴随着油价暴跌，这只能说明全球经济正在放缓。”该公司管理着约640亿美元的资产。

投资公司Westwood Capital LLC的创立合伙人Daniel Alpert也认为，先是油价暴挫，现在铜价也开始大跌，愈发清晰地表明全球需求不足而不是供应突然跳增。“在大衰退期间及以后，市场中一直存在供需失衡情况，但这种情况在一定程度上被央行实施的大规模宽松举措所掩盖。盖子被拿开了，市场也就随著作出相应的反应，”他说道。

不过许多铜市交易员及分析师表示，不会这么快。这些交易商和分析师密切追踪过去两年铜价长时间缓慢走跌之势，在这期间北京当局控制信贷，并采取措施避免房市泡沫破灭。

尽管过去10年来，铜价的命运很大程度是和中国唇齿相依，本周崩盘的根本原因则在于多重利空并发：包括中国对冲基金退出大宗商品、担心油价跌势扩散效应、以及中国农历新年之前季节性需求下滑。

Capital Economics首席全球分析师Julian Jessop表示，铜价重挫“是受到投资人恐慌情绪主导，而非基本面突然恶化，因此走势有可能迅速反转。”

可以确定的是，这波铜价下跌的速度及幅度让交易商大感吃惊，一日前亚洲盘初铜价一度暴跌超过每吨500美元。尽管世界银行下调全球经济成长预估带动全球悲观情绪，但交易商称这样的抛盘已然过火。

**是率先还是落后反应？**

铜的工业用途广泛，从电线到水管都用得上它，因而有全球经济领头羊的封号，不过近几年来铜市受到中国单一因素的影响甚钜。

在建筑业需求下，中国的铜消费量占全球比重约四成。铜价从10年前的每吨3,000美元，扬升至2011年的每吨10,000美元高点。

周三时，铜价一度下跌逾8%，来到每吨5,353美元，跌破重要的支撑位，使得一波程式卖单倾巢而出。这波大跌走势令金融市场惊吓不已，美股一度挫跌2%，嘉能可(GLEN.L)和美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)等铜矿股的跌幅高达9-11%。

可以肯定的是，铜价疲弱有部分原因是中国经济成长放缓。上周，中国当局对部分铜产品新推出出口退税，目的是在缓解国内供应过剩情况。

然尽管中国的需求成长正在放缓，但这是从纪录高位回落。中国经济今年仍可望有7%的成长率，不过比起几年前两位数的增幅明显放缓，因为中国正从投资和出口导向型成长模式，转为由内需扮演更重要角色的更加平衡的经济模式。

交易商认为，鲜有迹象表明中国投机性资金的退出，预示着更大规模的资金出走，或是需求或供应面发生剧烈变化。不过，交易商确实认为这反映出中国基金的影响力与日俱增。

“中国基金展现了它们的力量。它们能够痛击市场，”INTL FCStone分析师Ed Meir表示。

去年3月时，中国秘密基金大举抛售，引爆了铜价连三日下跌，让交易员措手不及，但这件事对市场的影响并没有持续很久。

第一季通常是淡季，因为制造商在中国农历新年一周假期之前会减少买进铜。今年春节假期落在2月下旬。

“天没有塌下来，”南非标准银行的基本金属策略师Leon Westgate表示。

“关键在于价格能否守在这里。这要比今天的下意识反应更值得关注，”他说。(完)

(编译 高琦/张明钧/戴素萍 审校 王兴亚/龚芳/王颖)

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