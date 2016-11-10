焦点：铜价涨势有机会打破五年下行趋势 但短线逆转威胁犹存

路透伦敦11月9日 - 技术分析师和交易员称，经过一轮强劲的反弹，铜价或许终于要打破持续了五年的下行趋势，但市场上大量投机客的存在，使铜市很容易出现短线逆转。

由于铜被广泛用于工业中，一些投资者将铜视为全球经济的先行指标。铜价周三触及每吨5,443美元的15个月高点，过去一周曾上涨10%。

“我们现在处于非常重要的点位，”法国兴业银行驻伦敦的技术分析负责人Stéphanie Aymes说。

“但我们讨论的是持续五年的下行趋势，我认为现在说铜价会继续上涨还有点为时过早，”Aymes并称，本周结束时的点位很重要。

技术分析师将关键突破位定在5,400-5,460美元。若突破关键水位，将是铜从熊市进入牛市的讯号。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜自2011年2月触及每吨10,190美元高点以来，一直在稳步下跌，部分原因在于供应过剩以及关键市场中国增长放缓。

**走势可能急剧逆转**

德国商业银行资深技术分析师Axel Rudolph看法谨慎，但认为铜的长期下跌趋势已经过去。

“因为迄今为止走势的变化太快，首先我预计将出现一些盘整，会持续数日，如果不是数周的话，之后才能进一步走高。”

他补充称，铜价在重启长期上涨走势以前，可能先跌回3月高点5,131美元，然后再上看目标位5,642美元。

券商Sucden的分析师Kash Kamal也认为，铜价可能会回落，“我们开始看到卖盘在5,440美元出现。铜价会在这个价位回撤，略微踩踩刹车。”

咨询公司T-Commodity的合伙人Gianclaudio Torlizzi认为，铜价长期可能攀升到6,000美元，但对短期走势有所担忧，因此周三建立了空仓。

“只要5,460美元未被突破，那么铜价明显下行的可能性就会很高。”他在路透全球基本金属论坛上表示，指出市场中有太多的多头存在，构成风险。

经纪商Marex Spectron在报告中指出，估计LME期铜的多仓规模已经达到2011年2月前次高点以来的最高。

“我认为这是泡沫，如果人气改变，走势可能急剧扭转。”（完）