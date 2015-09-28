全球金属：铜高库存低需求料冲击多头信心

高盛预计今年中国铜需求将出现零增长。该公司预计今年底铜价将为4,800美元，明年底为4,500美元。

“我们认为这些预期面临的风险偏向下档...需求低迷、而且可能缺少需求回温的信心都迫使高成本生产商减产，或是升级现有设备以削减成本，”高盛称。

还值得注意的是，LME铜库存及上海期交所监控的铜库存总计增加逾18万吨，至47万吨。但若把生产商和消费者手中的库存包括在内，总库存可能还要高得多。

另一方面，许多消费者受到鼓舞在当前价位进行套期保值。但风险管理公司Openlink的金属部门主管Premvir Jain认为，这样做还太早。

“宣布的减产规模还不足以支持铜价见底回升，”Jain称，“我们预计铜价将至少跌至4,800美元附近，我们建议在此处进行套保。”(完) (编译 孙茉莉/王颖/许娜；审校 白云/徐文焰)