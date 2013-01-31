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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 16:13 BJT

金属期市: LME期铜触及三个半月高位,受全球经济前景改善激励

路透新加坡1月31日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜 周四触及三个半月高位每吨8,283.75美元,为10月5日以来最高,因市场对全球经济复苏逐渐稳固的信心增强.(完)

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