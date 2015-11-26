全球金属：分析师预计，铜价可能在短暂上扬后重拾跌势

4,400美元还位于2008年底至2011年走势的费波纳奇回档位附近。

“只要铜价依然低于9月和8月的低点，我们仍相当看空，”德国商业银行分析师Axel Rudolph表示，“我的目标是4,400美元，若这也失守，下个主要支撑位是4,000美元。”

4,000美元将令生产商更加痛苦。嘉能可 已经承诺，到2016年底时将净债务规模从将近300亿美元削减至200亿，并称该计划有助于公司承受住铜价跌至4,000美元的冲击。

铜价触及4,000美元的心理关口之前，要先跌破2009年5月以来低点4,315美元。

但交易商称，铜价可能出现一些空头回补，然后才会再次尝试下行。

“出脱空仓可能意味着价格在下跌之前会先上涨，”一位铜交易员说。

若铜价勉力守在4,600美元上方，上档目标为8月低点4,855美元和9月低点4,915.50美元。

“最近出现一些空头，若市场有复苏迹象，这些空头将会消失。若价格上涨的同时，中国制造业传出好消息，铜价可能达到5,000美元，”一位交易员说，“但我们知道生产商寻求在5,000美元附近做对冲。”

中国11月官方制造业PMI将于12月1日出炉。(完)