全球金属：分析师预计，铜价可能在短暂上扬后重拾跌势

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
4,400美元还位于2008年底至2011年走势的费波纳奇回档位附近。
“只要铜价依然低于9月和8月的低点，我们仍相当看空，”德国商业银行分析师Axel Rudolph表示，“我的目标是4,400美元，若这也失守，下个主要支撑位是4,000美元。”
4,000美元将令生产商更加痛苦。嘉能可 已经承诺，到2016年底时将净债务规模从将近300亿美元削减至200亿，并称该计划有助于公司承受住铜价跌至4,000美元的冲击。
铜价触及4,000美元的心理关口之前，要先跌破2009年5月以来低点4,315美元。
但交易商称，铜价可能出现一些空头回补，然后才会再次尝试下行。
“出脱空仓可能意味着价格在下跌之前会先上涨，”一位铜交易员说。
若铜价勉力守在4,600美元上方，上档目标为8月低点4,855美元和9月低点4,915.50美元。
“最近出现一些空头，若市场有复苏迹象，这些空头将会消失。若价格上涨的同时，中国制造业传出好消息，铜价可能达到5,000美元，”一位交易员说，“但我们知道生产商寻求在5,000美元附近做对冲。”
中国11月官方制造业PMI将于12月1日出炉。(完)
(编译 许娜/杜明霞；审校 徐文焰/郑茵)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r