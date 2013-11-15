中国冶炼商称官方铜产量数据遭高估

* 冶炼商估计2013年精炼铜产量可高达560万吨

* 上述估值较官方数字低17%

* 产量高估恐扭曲国内金属需求及铜精矿需求

* 冶炼商将以较低估值数字与矿商谈判合约

路透香港11月15日 - 铜冶炼业消息人士指出，今年中国精炼铜产量可能被浮报15%以上，再度引发中国统计数据品质疑虑。

中国已成为全球经济成长火车头，更是铁矿石及大豆等多项大宗商品的最大进口市场，因此全球众多企业无不紧盯中国统计数据，以研判未来需求情况。

日前中国国家统计局公布10月精炼铜产量创新高，且2013年年化产量680万吨后，上周末九家中国大型冶炼商齐聚一堂，企图厘清供需基本面。

三家大型冶炼厂的高管告诉路透，由于重复计数以及小型炼企产品被错误归类，官方数据可能被拉高了。这几家冶炼厂今年稍晚将与全球主要矿商进行长单谈判。

“我们的产量被重复计数，其他厂商可能也存在同样的问题，”其中一名高管表示。由于该问题的敏感性，他拒绝具名。

根据31家企业的生产安排，这三位高管估计中国2013年实际精炼铜产量约为560万吨，较官方数字低17%。他们预测2014年产量约为630万吨。

“根据我们的精炼铜产量估计，国内市场的供给没有官方数据所说的那么多，”一名高管称。“实际情况是，由于供应短缺，保税仓库中数十万吨的库存已经被使用，”他指的是上海库存由第一季的100万吨降至当前的40万吨左右。

这些高管们表示，铜产量数据虚高已有些年，但是随着冶炼厂向其他省份扩张业务，增加双重计算现象，使得该问题恶化。

举一例。两位熟悉企业业务的消息人士称，江西铜业在山东省年产能10万吨的鹏晖公司，向江西铜业总部所在地江西省政府报告产量数据。但是鹏晖公司还将自己的产量上报给山东有关机构。

随着企业在更多省份建立业务，这样的问题还会恶化。江西铜业在广东和浙江开设新厂的事宜在进行中。总部在甘肃的金川集团明年也将在广西开始运营年产能40万吨的工厂。

国家统计局发言人接受路透采访称，统计局来自行业企业的数据，是基于每个法人实体得出的。

江西铜业持有鹏晖股权，但两家公司是独立的法人实体。

当地官员为政绩，热衷于将工业产量数据向上篡改，这也使得数据问题加重，统计局一直在解决这样的问题。(完)

(编译 蔡美珍/田建华; 审校 艾茂林/隋芬/李春喜)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。