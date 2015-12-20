中国大型铜冶炼商同意若形势恶化 可能扩大减产规模--高管

路透香港12月19日 - 中国一家大型铜冶炼商的高管周六称，包括该公司在内的九家大型铜冶炼商已同意，若铜价和盈利能力恶化，可能将原定的明年减产规模扩大至35万吨以上。

此前，这些生产商于周六在上海召开季度高管会议，讨论精炼和金属市场，并评估11月底同意减产以来的进展。

这些冶炼商都是中国铜原料联合谈判小组(CSPT)旗下成员，而且其中大多数都是国有企业，例如江西铜业(0358.HK) (600362.SS)、铜陵有色(000630.SZ)和金川集团。

该高管表示，这些冶炼商已经同意，原定的35万吨减产规模将是最低水平，倘若铜价进一步下跌，并且/或者现货精炼进口的加工精炼费用(TC/RC)低于冶炼商的成本，则可能扩大减产规模。

“我们全都同意不会亏本经营...我们的产量水平将取决于获利状况，”他还称。由于会议是私下举行的，这位高管要求匿名。

这些冶炼商正在回应中央政府要求解决铜业供应过剩问题的压力。

该高管表示，此前，部分冶炼商抗拒减产，因为地方政府想要实现更高的经济增长率；现在，这些冶炼商则愿意关闭不符合环保标准或者成本高昂的产能。

他并未指出铜价到达何种水平可能促使冶炼商开始扩大精铜减产规模，亦未指出现货TC/RC要高于冶炼商成本至少要达到什么水平。

该高管表示，冶炼商同意， 江西铜业和智利矿商安托法加斯塔(Antofagasta)本周确定的长单TC/RC价格，每吨97.35美元和每磅9.735美分应该成为2016年中国铜精矿进口长单的指标。

业内消息人士曾表示，TC/RC若高于每吨90美元和每磅9美分，那么中国许多冶炼商都应该能够盈利。(完)