铜价下跌促使国储局购买保税铜库存--消息人士

记者 任玉兰

路透香港4月23日 -据四名消息人士称，中国国家物资储备局已经买下至少20万吨在保税仓库中的进口铜。此前国际市场铜价在3月大跌至数年低点。

国储局的进一步采购行动可能会有助于吸收预期中的小幅过剩情况，并支撑今年来已经下挫将近10%的铜价。市场原本预期，今年供应过剩恐将打压全球精炼铜市场。

第一名消息人士称，有数千吨(保税库存)已经被运至国储局仓库。

两名消息人士表示，国储局已经在3-4月间购买了大约20万吨保税库存，并将在6月底前全部转移至国有仓库。

与中央政府有联系的第三位消息人士称，国储局已经订购了最多35万吨保税铜。其中多数库存是由银行卖出。这些银行是在铜融资交易结束后获得的铜库存。

第三位消息人士指出，国储局已经设定以每吨低于7,000美元买铜的价格目标，如果价格跌破6,600美元还将大量吃进。

中国通常不会公布战略储备的增加或总量情况。一名国储局官员周三不愿就该机构的收储计划置评。

两位消息人士表示，由于当前铜价较低，国储局正考虑把2015年的收储计划提前。

**补充库存**

3-4月的采购是作为国储局收储计划的补充。国储局原计划在2014年收入30万吨铜库存，并已在1月完成采购。

消息人士指，在1月以及3-4月的采购行动后，国储局今年至今已在全球市场买入多达50万吨精炼铜。

第三名消息人士补充道，国储局还计划在2014年面向国内市场轮换出售约20万吨原有铜库存。他估计年底时国储局的铜储备总量约为140

-150万吨。

消息人士还表示，上述采购计划是在2015年底以前增加铜库存至200万吨计划的一部分。

上海的交易员表示，国储局采购后铜供应量减少，加之终端用户的季节性需求，已经推动保税铜的溢价上升逾20%，从3月底的每吨70-90美元涨至本周的110-130美元。

三名交易员称，上海的保税铜库存目前约有65-70万吨，3月底时为70-80万吨。(完)

(编译 徐文焰；审校 李婷仪/王兴亚)

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